Как подготовить пионы к зиме осенью 2026: обрезка, полив и укрытие кустов

Подготовка кустов пиона к зиме. Коллаж: Новини.LIVE

Пионы могут годами радовать большими и пышными цветками. Но важно правильно и своевременно подготовить кусты к зиме, позаботиться о корнях растения.

Новини.LIVE со ссылкой на RHS рассказывают, что и когда следует сделать, чтобы ваши пионы были пышными и здоровыми в следующем сезоне.

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Когда обрезать пионы осенью 2026 года

Самая большая ошибка, которую допускают садоводы, — слишком ранняя обрезка пионов. Даже после окончания цветения зеленая листва продолжает работать, помогая растению накапливать питательные вещества в корневище. А если срезать ее преждевременно, куст ослабнет и в следующем году даст меньше цветов.

Главный признак того, что пришло время браться за секатор, — листья пожелтели, побурели и начали отмирать. Обычно это происходит в октябре или ноябре, нередко после первых заморозков.

Обрезать травянистые пионы нужно так:

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Дождитесь естественного отмирания надземной части. Острым чистым секатором срежьте стебли, оставив примерно 4–5 см над землей. Уберите всю срезанную листву и растительные остатки вокруг куста. Если заметили пятна, гниль или признаки грибковых заболеваний, не оставляйте пораженные остатки на участке.

Важно помнить, что древовидные пионы осенью так низко не обрезают. Их одревесневшие побеги остаются зимовать.

Чем подкормить пионы перед зимой

Осенью цветам важно не наращивать новую листву, а подготовить корневую систему к холодам. В первой половине осени при необходимости можно использовать удобрения с фосфором и калием. Они поддерживают развитие корней и общее состояние растения. Если почва плодородна, а кусты здоровы, дополнительная осенняя подкормка не требуется.

Как правильно поливать пионы осенью

Взрослые растения с хорошо развитой корневой системой обычно не нуждаются в регулярном поливе. Пионы плохо переносят застой воды. Чрезмерная влажность вызывает загнивание корней, особенно на тяжелых почвах.

Придерживайтесь простого правила: если осень дождливая, дополнительный полив не нужен. Во время длительной засухи почву можно умеренно увлажнять, особенно возле молодых кустов.

Нужно ли укрывать пионы на зиму

Большинство взрослых травянистых пионов хорошо переносят украинские зимы без специального укрытия. Дополнительная защита может понадобиться молодым растениям, недавно пересаженным кустам и цветам в регионах с сильными морозами и малоснежными зимами.

Для этого можно использовать сухую листву, еловые ветки или слой мульчи. При этом не стоит засыпать толстым слоем влажного материала самую середину куста, чтобы не спровоцировать загнивание почек.

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