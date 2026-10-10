Як підготувати півонії до зими восени 2026: обрізка, полив і укриття кущів

Підготовка кущів півонії до зими. Колаж: Новини.LIVE

Півонії можуть роками тішити великими та пишними квітами. Але важливо правильно та вчасно підготувати кущі до зими, потурбуватися про коріння рослини.

Новини.LIVE з посиланням на RHS розповідає, що та коли слід зробити, щоб ваші півонії були пишними і здоровими в наступному сезоні.

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Коли обрізати півонії восени 2026 року

Найбільша помилка, якої припускаються садівники, — надто рання обрізка півоній. Навіть після завершення цвітіння зелене листя продовжує працювати, допомагаючи рослині накопичувати поживні речовини у кореневищі. А якщо зрізати його передчасно, кущ ослабне й наступного року утворить менше квітів.

Головна ознака того, що настав час братися за секатор, — листя пожовтіло, побуріло та почало відмирати. Зазвичай це відбувається у жовтні або листопаді, нерідко після перших заморозків.

Обрізати трав'янисті півонії потрібно так:

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Дочекайтеся природного відмирання надземної частини. Гострим чистим секатором зріжте стебла, залишивши приблизно 4-5 см над землею. Приберіть усе зрізане листя та рослинні залишки навколо куща. Якщо помітили плями, гниль або ознаки грибкових захворювань, не залишайте уражені рештки на ділянці.

Важливо пам'ятати, що деревоподібні півонії восени так низько не обрізають. Їхні здерев'янілі пагони залишаються зимувати.

Чим підживити півонії перед зимою

Восени квітам важливо не нарощувати нове листя, а підготувати кореневу систему до холодів. У першій половині осені за потреби можна використати добрива з фосфором і калієм. Вони підтримують розвиток коріння та загальний стан рослини. Якщо земля родюча, а кущі здорові, додаткове осіннє підживлення не потрібне.

Як правильно поливати півонії восени

Дорослі рослини з добре розвиненим корінням зазвичай не потребують регулярного поливу. Півонії погано переносять застій води. Надмірна вологість спричиняє загнивання коріння, особливо на важких ґрунтах.

Дотримуйтеся простого правила: якщо осінь дощова, додатковий полив не потрібен. У тривалу посуху землю можна помірно зволожувати, особливо біля молодих кущів.

Чи потрібно вкривати півонії на зиму

Більшість дорослих трав'янистих півоній добре витримують українські зими без спеціального укриття. Додатковий захист може знадобитися молодим рослинам, нещодавно пересадженим кущам і квітам у регіонах із сильними морозами та малосніжними зимами.

Для цього можна використати сухе листя, ялинове гілля або шар мульчі. Водночас не варто засипати товстим шаром вологого матеріалу саму середину куща, щоб не спровокувати загнивання бруньок.

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