Как быстро и без лишних усилий разморозить морозильную камеру: простой способ

Человек размораживает морозильную камеру. Фото: istockphoto.com

Размораживание морозильной камеры часто откладывают на потом, ведь таяние толстого слоя льда может длиться полдня. Однако ускорить этот процесс можно без ножа, фена и других опасных способов. Понадобится простой предмет с кухни.

Как быстро и безопасно разморозить морозильную камеру, рассказали специалисты Nok Lapja, передает Новини.LIVE.

Что поможет быстрее разморозить морозильник

Такой домашний лайфхак особенно удобен, если морозильная камера сильно обледенела и ждать естественного таяния несколько часов не хочется. Секрет в обычной алюминиевой фольге. Она хорошо проводит тепло, поэтому может помочь более равномерно передать его к холодным стенкам и слою льда.

Для этого внутренние стенки морозильной камеры застеляют алюминиевой фольгой, а внутрь ставят емкость с теплой водой. Под действием тепла лед постепенно начинает отходить от поверхности и легче снимается крупными кусками.

Как правильно разморозить морозильную камеру

Отключите холодильник или морозильную камеру от электросети и выньте все продукты. Замороженное мясо, овощи и другие запасы лучше сложить в термосумку, переложить в холодильник или плотно завернуть, чтобы они дольше оставались холодными. После этого положите на дно полотенце или хорошо впитывающую ткань, ведь во время таяния появится немало воды. Стенки морозильной камеры можно застелить алюминиевой фольгой, а внутрь поставить миску или кастрюлю с теплой, но не кипящей водой. Закройте дверцу на несколько минут, чтобы теплый воздух подействовал на лед. Когда лед начнет отставать от стенок, осторожно удалите его руками или пластиковой лопаткой. После полной разморозки вытрите камеру насухо и только потом снова включайте прибор.

Чего нельзя делать во время размораживания

Не пытайтесь откалывать лед ножом, отверткой или другими острыми предметами. Одно неосторожное движение может повредить внутренние стенки или элементы системы охлаждения. Также не стоит лить кипяток непосредственно на пластик. Резкий перепад температур может привести к его деформации или появлению трещин.

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Как избежать образования толстого слоя льда

Если морозильная камера не оснащена системой No Frost, иней со временем будет образовываться снова. Чтобы это происходило медленнее:

не держите дверцу долго открытой;

не кладите внутрь теплые продукты;

проверяйте, плотно ли прилегает уплотнитель.

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