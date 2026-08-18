Як розморозити морозильну камеру швидко та без зайвих зусиль: простий спосіб

Людина розморожує морозилку. Фото: istockphoto.com

Розморожування морозилки часто відкладають на потім, адже танення товстого шару льоду може тривати пів дня. Проте прискорити цей процес можна без ножа, фена та інших небезпечних способів. Знадобиться простий предмет з кухні.

Як швидко та безпечно розморозити морозилку розповіли фахівці Nok Lapja, передає Новини.LIVE.

Що допоможе швидше розморозити морозилку

Такий домашній лайфхак особливо зручний, якщо морозилка сильно обмерзла і чекати природного танення кілька годин не хочеться. Секрет у звичайній алюмінієвій фользі. Вона добре проводить тепло, тому може допомогти рівномірніше передати його до холодних стінок і шару льоду.

Для цього внутрішні стінки морозильної камери застеляють алюмінієвою фольгою, а всередину ставлять ємність із теплою водою. Під дією тепла лід поступово починає відходити від поверхні та легше знімається великими шматками.

Як правильно розморозити морозильну камеру

Відключіть холодильник або морозильну камеру від електромережі та дістаньте всі продукти. Заморожене м'ясо, овочі та інші запаси краще складіть у термосумку, перекладіть у холодильник або щільно загорніть, щоб вони довше залишалися холодними. Після цього покладіть на дно рушник або добре вбираючу тканину, адже під час танення з'явиться чимало води. Стінки морозилки можна застелити алюмінієвою фольгою, а всередину поставити миску або каструлю з теплою, але не киплячою водою. Закрийте дверцята на кілька хвилин, щоб тепле повітря подіяло на кригу. Коли лід почне відставати від стінок, обережно приберіть його руками або пластиковою лопаткою. Після повного розморожування витріть камеру насухо і лише потім знову вмикайте прилад.

Чого не можна робити під час розморожування

Не намагайтеся відколювати кригу ножем, викруткою чи іншими гострими предметами. Один необережний рух може пошкодити внутрішні стінки або елементи системи охолодження. Також не варто лити окріп безпосередньо на пластик. Різкий перепад температур може призвести до його деформації або появи тріщин.

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Якщо морозильна камера не оснащена системою No Frost, іній із часом утворюватиметься знову. Щоб це відбувалося повільніше:

не тримайте дверцята довго відчиненими;

не ставте всередину теплі продукти;

перевіряйте, чи щільно прилягає ущільнювач.

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