Из-за этих ошибок рождественник увядает именно перед праздниками

Из-за этих ошибок рождественник увядает именно перед праздниками

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 14:36
Почему не цветет рождественник - главные ошибки ухода и советы, как вернуть цветение
Рождественник в горшке. Фото: iStockphoto

Рождественник часто не образует бутонов из-за ошибок, которые постепенно ослабляют растение. Чрезмерный полив, тяжелая почва, недостаток подкормки или отсутствие периода покоя способны полностью сорвать цветение.

Новини.LIVE делится практическими советами, которые помогут избежать основных ошибок в уходе за рождественником.

Читайте также:

Основные причины, почему рождественник не цветет

Чаще всего растение не формирует бутонов из-за чрезмерного полива, тяжелой почвы и частых пересадок. Рождественник не любит избытка влаги — корни загнивают, а процесс роста замедляется. Тяжелый субстрат также блокирует воздух и воду, что подавляет развитие.

Типичные ошибки в уходе

  • Чрезмерный полив. Поливайте только после высыхания верхнего слоя почвы.
  • Неподходящий субстрат. Используйте легкую смесь для суккулентов с добавлением субстрата для орхидей.
  • Частые пересадки. Достаточно обновлять почву раз в несколько лет.

Подкормка и обрезка для стимуляции бутонов

Рождественнику нужны питательные вещества, чтобы закладывать бутоны. Подкармливайте раз в две недели удобрением с фосфором и время от времени промывайте субстрат. Обрезка помогает формировать компактный куст и стимулирует появление новых сегментов.

Период покоя и стабильность

Чтобы рождественник зацвел, ему нужно прохладное место и короткий световой день за 4-5 недель до Рождества. После появления бутонов растение нельзя двигать: перестановки и сквозняки провоцируют опадение цветов.

Мы уже писали о том, какие самые важные зимние работы, которые стоит выполнить к праздникам.

Ранее объясняли то, как повысить морозостойкость плодовых культур.

Подробнее рассказывали о том, когда и как правильно сеять укроп в зиму.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
