Главная Дом и огород Как правильно хранить арбуз дома — важные правила

Как правильно хранить арбуз дома — важные правила

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 22:33
Как хранить арбуз дома, чтобы он не портился — полезные советы
Женщина, которая нарезает арбуз на столе. Фото: Daily Express

Чтобы сохранить хороший привкус и пользу арбуза, его нужно правильно хранить дома. Если вы хотите наслаждаться сладкой и сочной ягодой даже в морозные вечера, узнайте, как ее правильно хранить в домашних условиях.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как хранить арбуз в домашних условиях

Оптимальная температура и влажность

В идеале, чтобы температура воздуха в помещении составляла от десяти до 15 градусов тепла. Дело в том, что от слишком высокой температуры арбуз начинает портиться, а от низкой мякоть в плоде становится напрочь водянистой. Поэтому лучше хранить арбуз в подвале или кладовке.

Влажность для хранения этой ягоды должна составлять 80-85%, а чтобы ее поддерживать, заверните плод в сухую хлопчатобумажную ткань или положите его на деревянную подставку.

Метод расположения

Дачники с опытом рекомендуют хранить арбуз горизонтально, чтобы на одну точку не было нагрузки. Сверху ягоды не ставьте ничего, чтобы не испортить ее кожуру. Чтобы избежать деформации, время от времени переворачивайте арбуз.

Мытье арбуза
Процесс мытья арбуза дома. Фото: Decorexpro

Как хранить разрезанный арбуз в домашних условиях

Хранение в холодильнике

Разрезанный плод храните в условиях температуры от двух до пяти градусов тепла. Для этого оберните срез пищевой пленкой или положите куски в герметичный контейнер. Также ни в коем случае не убирайте из него семена.

Храните такой арбуз срезом вниз и съешьте его как можно скорее, поскольку свежим он держится до трех-пяти дней.

Хранение в замороженном виде

Чтобы заморозить разрезанный арбуз, удалите с него кожуру с семенами, а мякоть нарежьте кубиками размером от двух до трех сантиметров. Затем разложите куски на противень с пергаментом и поставьте это в морозильную камеру на два-три часа.

После этого переложите арбуз в контейнер или герметичный пакет.

Арбуз
Разрезанный на куски арбуз в миске. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно сажать арбузы на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить возле арбузов на огороде для защиты от вредителей.

Также мы сообщали о том, на каком расстоянии надо сажать арбузы на огороде.

ягоды советы хранение дома арбуз хранение продуктов
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
