Як зберігати кавун вдома, щоб він не псувався — корисні поради

Щоб зберегти гарний присмак і користь кавуна, його потрібно правильно зберігати вдома. Якщо ви хочете насолоджуватися солодкою і соковитою ягодою навіть у морозні вечори, дізнайтеся, як її правильно зберігати в домашніх умовах.

Як зберігати кавун в домашніх умовах

Оптимальна температура і вологість

В ідеалі, щоб температура повітря в приміщенні становила від десяти до 15 градусів тепла. Справа в тому, що від дуже високої температури кавун починає псуватися, а від низької м’якоть у плоді стає геть водянистою. Тому краще зберігати кавун у підвалі або коморі.

Вологість для зберігання цієї ягоди повинна становити 80-85%, а щоб її підтримувати, загорніть плід у суху бавовняну тканину або покладіть його на дерев’яну підставку.

Метод розташування

Дачники з досвідом рекомендують зберігати кавун горизонтально, щоб на одну точку не було навантаження. Зверху ягоди не ставте нічого, щоб не зіпсувати її шкірку. Щоб уникнути деформації, час від часу перевертайте кавун.

Як зберігати розрізаний кавун в домашніх умовах

Зберігання в холодильнику

Розрізаний плід зберігайте в умовах температури від двох до п’яти градусів тепла. Для цього обгорніть зріз харчовою плівкою або покладіть шматки у герметичний контейнер. Також ні в якому разі не прибирайте з нього насіння.

Зберігайте такий кавун зрізом донизу і з’їжте його якомога швидше, оскільки свіжим він тримається до трьох-п’яти днів.

Зберігання в замороженому вигляді

Щоб заморозити розрізаний кавун, видаліть з нього шкірку з насінням, а м’якоть наріжте кубиками розміром від двох до трьох сантиметрів. Потім розкладіть шматки на деко з пергаментом і поставте це до морозильної камери на дві-три години.

Після цього перекладіть кавун до контейнера або герметичного пакету.

