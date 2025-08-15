Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як правильно зберігати кавун вдома — важливі правила

Як правильно зберігати кавун вдома — важливі правила

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 22:33
Як зберігати кавун вдома, щоб він не псувався — корисні поради
Жінка, яка нарізає кавун на столі. Фото: Daily Express

Щоб зберегти гарний присмак і користь кавуна, його потрібно правильно зберігати вдома. Якщо ви хочете насолоджуватися солодкою і соковитою ягодою навіть у морозні вечори, дізнайтеся, як її правильно зберігати в домашніх умовах.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама
Читайте також:

Як зберігати кавун в домашніх умовах

Оптимальна температура і вологість

В ідеалі, щоб температура повітря в приміщенні становила від десяти до 15 градусів тепла. Справа в тому, що від дуже високої температури кавун починає псуватися, а від низької м’якоть у плоді стає геть водянистою. Тому краще зберігати кавун у підвалі або коморі.

Вологість для зберігання цієї ягоди повинна становити 80-85%, а щоб її підтримувати, загорніть плід у суху бавовняну тканину або покладіть його на дерев’яну підставку.

Метод розташування

Дачники з досвідом рекомендують зберігати кавун горизонтально, щоб на одну точку не було навантаження. Зверху ягоди не ставте нічого, щоб не зіпсувати її шкірку. Щоб уникнути деформації, час від часу перевертайте кавун.

Мытье арбуза
Процес миття кавуна вдома. Фото: Decorexpro

Як зберігати розрізаний кавун в домашніх умовах

Зберігання в холодильнику

Розрізаний плід зберігайте в умовах температури від двох до п’яти градусів тепла. Для цього обгорніть зріз харчовою плівкою або покладіть шматки у герметичний контейнер. Також ні в якому разі не прибирайте з нього насіння.

Зберігайте такий кавун зрізом донизу і з’їжте його якомога швидше, оскільки свіжим він тримається до трьох-п’яти днів.

Зберігання в замороженому вигляді

Щоб заморозити розрізаний кавун, видаліть з нього шкірку з насінням, а м’якоть наріжте кубиками розміром від двох до трьох сантиметрів. Потім розкладіть шматки на деко з пергаментом і поставте це до морозильної камери на дві-три години. 

Після цього перекладіть кавун до контейнера або герметичного пакету.

Арбуз
Розрізаний на шматки кавун у мисці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно садити кавуни на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити біля кавунів на городі для захисту від шкідників. 

Також ми повідомляли про те, на якій відстані треба садити кавуни на городі.

ягоди поради зберігання вдома кавун зберігання продуктів
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації