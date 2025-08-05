Как можно вырастить пышные гиацинты в саду — советы дачникам

Разноцветные гиацинты и их луковицы в руках. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждая настоящая дачница всегда хочет иметь на своей клумбе самые роскошные цветы, в частности, гиацинты, которые можно выращивать как в горшке, так и в саду. Чтобы достичь хороших результатов, узнайте, как правильно ухаживать за этими цветами на клумбе.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

Реклама

Читайте также:

Гиацинты — это красивое луковичное многолетнее растение, которое имеет большое многообразие цветов и ярко выраженный аромат. Чтобы этот цветок порадовал глаз невероятным цветением, за ним нужно научиться правильно ухаживать. Для этого стоит знать определенные секреты выращивания растений.

Садоводы с многолетним опытом объяснили, в каком месте лучше высаживать гиацинты и что с ними нужно делать после завершения цветения.

Гиацинты разного цвета в саду. Фото: Decorexpro

Как ухаживать за гиацинтами для пышного цветения

Выбор места для посадки

Запомните, что эти цветы категорически нельзя сажать в очень солнечном месте и в полной тени. Лучшей для гиацинтов будет полутень. Это должно быть уютное место, где не будет никаких сквозняков, а температура воздуха составит 22 градуса тепла.

Уход после цветения

Когда гиацинты закончат период своего цветения, срежьте стрелку, но листья должны высохнуть сами. Если листья еще не засохнут, продолжайте поливать и подкармливать эти растения. Но когда они полностью высохнут, можете выкопать луковицы и оставить их храниться в надежном месте, чтобы в следующем сезоне продолжить выращивать эти цветы на своей клумбе.

Дело в том, что цветение гиацинтов напрямую будет зависеть от того, в каких условиях вы храните их луковицы. Поэтому нужно правильно выбрать место для них.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить пышные хризантемы на своей клумбе.

Ранее мы рассказывали о том, когда лучше высаживать гортензии в саду.

Также мы сообщали о том, какие растения нельзя высаживать рядом с розами в саду.