Як можна виростити пишні гіацинти в саду — поради дачникам

Різнокольорові гіацинти і їхні цибулини в руках. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожна справжня дачниця завжди хоче мати на своїй клумбі найрозкішніші квіти, зокрема, гіацинти, які можна вирощувати як у горщику, так і в саду. Щоб досягти гарних результатів, дізнайтеся, як правильно доглядати ці квіти на клумбі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Гіацинти — це гарна цибулинна багаторічна рослина, яка має велике різноманіття кольорів і яскраво виражений аромат. Щоб ця квітка потішила око неймовірним цвітінням, її потрібно навчитися правильно доглядати. Для цього варто знати певні секрети вирощування рослин.

Садівники з багаторічним досвідом пояснили, в якому місці краще висаджувати гіацинти і що з ними потрібно робити після завершення цвітіння.

Гіацинти різного кольору в саду. Фото: Decorexpro

Як доглядати гіацинти для пишного цвітіння

Вибір місця для посадки

Запам’ятайте, що ці квіти категорично не можна садити в дуже сонячному місці та в повній тіні. Кращою для гіацинтів буде напівтінь. Це має бути затишне місце, де не буде жодних протягів, а температура повітря становитиме 22 градуси тепла.

Догляд після цвітіння

Коли гіацинти закінчать період свого цвітіння, зріжте стрілку, але листя має висохнути саме. Якщо листя ще не засохне, продовжуйте поливати і підживлювати ці рослини. Але коли воно повністю висохне, можете викопати цибулини і залишити їх зберігатися в надійному місці, щоб наступного сезону продовжити вирощувати ці квіти на своїй клумбі.

Справа в тому, що цвітіння гіацинтів напряму залежатиме від того, в яких умовах ви зберігаєте їхні цибулиння. Тому потрібно правильно вибрати місце для них.

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