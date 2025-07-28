Как правильно обрезать листья чеснока перед выкапыванием — пошаговая инструкция, советы дачникам

Выкапывание урожая чеснока на огороде. Фото: Gardener`s Path

Многие дачники игнорируют тот факт, что даже в конце выращивания можно навредить чесноку, неправильно обрезав его листья. Чтобы получить на своем огороде крупные и качественные головки этой культуры, узнайте, как правильно обрезать листья на ней.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Как нужно обрезать листья на чесноке — пошаговая инструкция

Шаг первый — просушивание растений

Прежде, чем обрезать чеснок, сначала оставьте его на пять-семь дней в помещении, где сухо и есть тень. Это может быть чердак или какой-то навес, который защитит ваш чеснок от солнечных лучей. За это время листья высохнут, а из головки выйдет лишняя влага.

Это поможет чесноку не гнить и дольше храниться после выкапывания на огороде.

Процесс хранения чеснока в помещении. Фото: Pinterest

Шаг второй — обрезка чеснока

Как только ваш чеснок высох, переходите к процедуре обрезки листьев и корешков. Листья обрезайте так, чтобы над головкой оставалось пять-семь сантиметров стебля, а корешки укорачивайте так, чтобы на растении осталось один-два сантиметра, но будьте осторожны, чтобы не испортить донышко.

Обрезка чеснока перед сбором урожая на огороде. Фото: Epic Gardening

Каких правил при обрезке чеснока важно придерживаться

После сбора урожая не мойте чеснок, ведь влага испортит внешние чешуи, которые защищают головку при хранении. Лучше отряхните землю руками или какой-то мягкой щеткой, чтобы не навредить головкам и сохранить чеснок подольше.

Также для хорошего будущего урожая отберите самые крупные головки чеснока, которые вы посадите следующими, поскольку у них самый сильный генетический потенциал. Если вы правильно все сделаете, вы гарантированно получите хороший урожай на огороде.

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить озимый чеснок после сбора урожая.

Ранее мы рассказывали о том, чем нужно подкормить чеснок на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, почему нельзя сажать чеснок в древесную золу на огороде.