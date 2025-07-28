Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как обрезать листья чеснока перед копанием, чтобы не навредить

Как обрезать листья чеснока перед копанием, чтобы не навредить

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 19:30
Как правильно обрезать листья чеснока перед выкапыванием — пошаговая инструкция, советы дачникам
Выкапывание урожая чеснока на огороде. Фото: Gardener`s Path

Многие дачники игнорируют тот факт, что даже в конце выращивания можно навредить чесноку, неправильно обрезав его листья. Чтобы получить на своем огороде крупные и качественные головки этой культуры, узнайте, как правильно обрезать листья на ней.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Как нужно обрезать листья на чесноке — пошаговая инструкция

Шаг первый — просушивание растений

Прежде, чем обрезать чеснок, сначала оставьте его на пять-семь дней в помещении, где сухо и есть тень. Это может быть чердак или какой-то навес, который защитит ваш чеснок от солнечных лучей. За это время листья высохнут, а из головки выйдет лишняя влага.

Это поможет чесноку не гнить и дольше храниться после выкапывания на огороде.

Чеснок
Процесс хранения чеснока в помещении. Фото: Pinterest

Шаг второй — обрезка чеснока

Как только ваш чеснок высох, переходите к процедуре обрезки листьев и корешков. Листья обрезайте так, чтобы над головкой оставалось пять-семь сантиметров стебля, а корешки укорачивайте так, чтобы на растении осталось один-два сантиметра, но будьте осторожны, чтобы не испортить донышко.

Обрезка чеснока
Обрезка чеснока перед сбором урожая на огороде. Фото: Epic Gardening

Каких правил при обрезке чеснока важно придерживаться

После сбора урожая не мойте чеснок, ведь влага испортит внешние чешуи, которые защищают головку при хранении. Лучше отряхните землю руками или какой-то мягкой щеткой, чтобы не навредить головкам и сохранить чеснок подольше.

Также для хорошего будущего урожая отберите самые крупные головки чеснока, которые вы посадите следующими, поскольку у них самый сильный генетический потенциал. Если вы правильно все сделаете, вы гарантированно получите хороший урожай на огороде.

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить озимый чеснок после сбора урожая.

Ранее мы рассказывали о том, чем нужно подкормить чеснок на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, почему нельзя сажать чеснок в древесную золу на огороде.

растения культура советы огород чеснок
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации