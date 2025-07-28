Як правильно обрізати листя часнику перед викопуванням — покрокова інструкція, поради дачникам

Викопування врожаю часнику на городі. Фото: Gardener`s Path

Багато дачників ігнорують той факт, що навіть наприкінці вирощування можна нашкодити часнику, неправильно обрізавши його листя. Щоб отримати на своєму городі великі та якісні головки цієї культури, дізнайтеся, як правильно обрізати листя на ній.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Крок перший — просушування рослин

Перш ніж обрізати часник, спочатку залиште його на п’ять-сім днів у приміщенні, де сухо і є затінок. Це може бути горище або якийсь навіс, який захистить ваш часник від сонячних променів. За цей час листя висохне, а з головки вийде зайва волога.

Це допоможе часнику не гнити і довше зберігатися після викопування на городі.

Процес зберігання часнику в приміщенні. Фото: Pinterest

Крок другий — обрізка часнику

Щойно ваш часник висох, переходьте до процедури обрізки листя і корінців. Листя обрізайте так, щоб над головкою залишалося п’ять-сім сантиметрів стебла, а корінці вкорочуйте так, щоб на рослині залишилося один-два сантиметри, але будьте обережні, щоб не зіпсувати денце.

Обрізка часника перед збором врожаю на городі. Фото: Epic Gardening

Яких правил при обрізанні часнику важливо дотримуватися

Після збору врожаю не мийте часник, адже волога зіпсує зовнішні луски, які захищають головку при зберіганні. Краще обтрусіть землю руками або якоюсь м’якою щіткою, щоб не нашкодити головкам і зберегти часник надовше.

Також для гарного майбутнього врожаю відберіть найбільші головки часнику, які ви посадите наступними, оскільки у них найсильніший генетичний потенціал. Якщо ви правильно все зробите, ви гарантовано отримаєте гарний врожай на городі.

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