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Главная Дом и огород Гриб, как настоящий хамон: украинец нашел в лесу уникальный вид

Гриб, как настоящий хамон: украинец нашел в лесу уникальный вид

Ua ru
6 октября 2026 08:42
Какой лесной гриб напоминает хамон: украинец обнаружил уникальный вид, фото
Мужчина нашел в лесу гриб, похожий на хамон. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается сезон тихой охоты. Грибники в разных регионах нашей страны отправляются в леса и находят не только обычные съедобные грибы, но и поистине удивительные и уникальные экземпляры. Один из таких рос на старом дереве. Но как только его срезали, то увидели внутри красно-бордовую мякоть со светлыми прожилками, напоминающую кусок хамона или сырого мяса.

Необычной находкой в соцсети поделился украинский грибник Михаил Стеценко.

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Какой гриб напоминает хамон

Интересная находка называется печеночница обыкновенная, или Fistulina hepatica. В разных странах ее также называют грибом-бифштексом или говяжьим языком. И достаточно одного взгляда, чтобы понять происхождение этих названий.

Молодое плодовое тело мясистое, сочное и красноватое. На срезе хорошо видны светлые прожилки, а при повреждении может выделяться красноватая жидкость. Из-за этого гриб иногда настолько похож на кусок мяса, что его фотографию легко спутать с кулинарным снимком.

Печеночница может вырастать примерно до 20–25 см в ширину. Верхняя часть обычно красная, розово-бурая или темно-бордовая, а нижняя покрыта мелкими светлыми порами. С возрастом мякоть становится более жесткой и волокнистой.

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Гриб, напоминающий хамон, — печеночница обыкновенная. Фото: threads.com/@mykhailo_stetsenko

Где искать печеночницу в Украине

Чаще всего этот гриб поселяется на старых лиственных деревьях. Особенно любит дубы, хотя может появляться и на каштанах, и на других породах. Искать его стоит низко на стволе, у основания дерева, в дуплах или на старой древесине.

В Украине печеночницу находят на Полесье, в Лесостепи, на Прикарпатье и в Закарпатье. Сезон ее появления приходится преимущественно на вторую половину лета и осень и может длиться примерно до октября.

Можно ли есть гриб-бифштекс

Печеночница обыкновенная относится к съедобным грибам, однако для приготовления лучше всего подходят молодые экземпляры. Их мякоть более нежная, тогда как старые плодовые тела становятся жесткими.

А вот ожидать вкуса хамона не стоит. Гриб обладает выраженной кислинкой, которая с возрастом усиливается. В украинских грибных справочниках молодую печеночницу рекомендуют предварительно отваривать, после чего ее можно жарить или использовать для других блюд.

Важно: собирать неизвестный гриб только из-за сходства с фотографией не стоит. Если вы не уверены в определении вида, лучше показать находку опытному грибнику или специалисту.

Что печеночница делает с деревом

Для дерева такой яркий сосед — вовсе не украшение. Fistulina hepatica способна вызывать бурую гниль древесины, постепенно изменяя ее структуру и цвет.

Интересно, что потемневший дуб, пораженный этим грибом, может приобретать необычный насыщенный оттенок. Такую древесину даже ценят мастера и производители мебели. Таким образом, странная печеночница умудрилась одновременно напоминать кусок хамона, быть съедобной и изменять внешний вид дерева, на котором поселилась.

 

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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