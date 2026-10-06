Який лісовий гриб нагадує хамон: українець знайшов унікальний вид, фото

Чоловік знайшов у лісі гриб, схожий на хамон. Колаж: Новини.LIVE

В Україні триває сезон тихого полювання. Грибники в різних регіонах нашої країни виходять у ліси і знаходять не тільки звичайні їстівні гриби, а й дійсно дивовижні й унікальні екземпляри. Один з таких ріс на старому дереві. Але як тільки його зрізали, то побачили всередині червоно-бордову м'якоть зі світлими прожилками, яка нагадує шматок хамона або сирого м'яса.

Незвичайною знахідкою у соцмережі поділився український грибник Михайло Стеценко.

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Який гриб нагадує хамон

Цікава знахідка має назву печіночниця звичайна, або Fistulina hepatica. У різних країнах її також називають грибом-біфштексом або воловим язиком. І достатньо одного погляду, щоб зрозуміти походження цих назв.

Молоде плодове тіло м'ясисте, соковите й червонувате. На зрізі добре видно світлі прожилки, а при пошкодженні може виділятися червонувата рідина. Через це гриб іноді настільки схожий на шматок м'яса, що фото легко сплутати з кулінарним знімком.

Печіночниця може виростати приблизно до 20–25 см завширшки. Верхня частина зазвичай червона, рожево-бура або темно-бордова, а нижня вкрита дрібними світлими порами. З віком м'якоть стає жорсткішою та волокнистою.

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Гриб, який нагадує хамон, печіночниця звичайна. Фото: threads.com/@mykhailo_stetsenko

Де шукати печіночницю в Україні

Найчастіше цей гриб селиться на старих листяних деревах. Особливо полюбляє дуби, хоча може з'являтися й на каштанах та інших породах. Шукати його варто низько на стовбурі, біля основи дерева, у дуплах або на старій деревині.

В Україні печіночницю знаходять на Поліссі, у Лісостепу, на Прикарпатті та Закарпатті. Сезон її появи припадає переважно на другу половину літа та осінь і може тривати приблизно до жовтня.

Чи можна їсти гриб-біфштекс

Печіночниця звичайна належить до їстівних грибів, однак найкраще для приготування підходять молоді екземпляри. Їхня м'якоть ніжніша, тоді як старі плодові тіла стають жорсткими.

А ось очікувати смаку хамона не варто. Гриб має виразну кислинку, яка з віком стає сильнішою. В українських грибних довідниках молоду печіночницю радять попередньо відварювати, після чого її можна смажити або використовувати для інших страв.

Важливо: збирати невідомий гриб лише через схожість із фотографією не варто. Якщо ви не впевнені у визначенні виду, краще показати знахідку досвідченому грибнику або фахівцю.

Що печіночниця робить із деревом

Для дерева такий яскравий сусід зовсім не прикраса. Fistulina hepatica здатна спричиняти буру гниль деревини, поступово змінюючи її структуру та колір.

Цікаво, що потемнілий дуб, уражений цим грибом, може набувати незвичайного насиченого відтінку. Таку деревину навіть цінують майстри та виробники меблів. Тож дивна печіночниця примудрилася одночасно нагадувати шматок хамона, бути їстівною і змінювати вигляд дерева, на якому оселилася.

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