Гирлянда на Новый год 2027: как сделать ретро-освещение из лампочек
Особый вид имеют ретро-гирлянды. Благодаря теплому золотистому свету они создают атмосферу рождественских фильмов. Ими можно украсить елку, окна, стены, террасу, балкон или двор. И совсем не обязательно искать их в магазинах. Ведь сделать такое украшение к Новому году 2027 можно своими руками из обычных лампочек.
Новини.LIVE делится простым лайфхаком от украинского блогера Жени Головина. Инструкцией по изготовлению ретро-гирлянды он поделился на своем YouTube-канале.
Что понадобится для изготовления ретро-гирлянды
Прежде чем приступить к работе, определитесь, где именно будет висеть новогоднее украшение, какой длины оно должно быть и на каком расстоянии друг от друга будут располагаться лампочки.
Для изготовления гирлянды, как показано в видеоинструкции, понадобятся:
- электрический провод;
- патроны для лампочек Е27;
- лампочки накаливания мощностью 24 Вт;
- кусачки;
- инструмент для снятия изоляции с проводов;
- плоская отвертка;
- электрическая вилка.
Небольшой совет: вместо обычных ламп накаливания лучше выбрать светодиодные лампы в ретростиле с теплым светом. Они выглядят не менее эффектно, но потребляют меньше электроэнергии и меньше нагреваются.
Как сделать ретро-гирлянду своими руками
Автор видео предлагает изготовить 15-метровую гирлянду из 15 лампочек, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.
Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:
- подготовка отрезков провода необходимой длины;
- снятие изоляции с концов проводов;
- соединение проводов с патронами;
- монтаж шестиметрового кабеля питания с вилкой;
- установка лампочек и проверка исправности гирлянды.
Как безопасно украсить дом ретро-гирляндой на Новый год
Если планируете украсить двор, выбирайте комплектующие, предназначенные для эксплуатации на улице и защищенные от влаги. Также не размещайте лампочки накаливания вплотную к еловым веткам, шторам, бумажным украшениям и мишуре. Обязательно выключайте праздничное освещение перед сном или выходом из дома.
Смотрите видеоинструкцию, чтобы сделать красивую ретро-гирлянду своими руками:
Делимся другими интересными праздничными темами и советами
Что стоит сделать к Новому году 2027, чтобы встретить праздники без стресса и с хорошим настроением.
Какие вещи следует выбросить до Нового года 2027, чтобы избавиться от негатива и привлечь в жизнь счастье.
Когда украшать елку к Новому году 2027, чтобы привлечь удачу, достаток, любовь и новые возможности.