Ретро-гирлянда на елке. Фото: Pinterest

Особый вид имеют ретро-гирлянды. Благодаря теплому золотистому свету они создают атмосферу рождественских фильмов. Ими можно украсить елку, окна, стены, террасу, балкон или двор. И совсем не обязательно искать их в магазинах. Ведь сделать такое украшение к Новому году 2027 можно своими руками из обычных лампочек.

Новини.LIVE делится простым лайфхаком от украинского блогера Жени Головина. Инструкцией по изготовлению ретро-гирлянды он поделился на своем YouTube-канале.

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Что понадобится для изготовления ретро-гирлянды

Прежде чем приступить к работе, определитесь, где именно будет висеть новогоднее украшение, какой длины оно должно быть и на каком расстоянии друг от друга будут располагаться лампочки.

Для изготовления гирлянды, как показано в видеоинструкции, понадобятся:

электрический провод;

патроны для лампочек Е27;

лампочки накаливания мощностью 24 Вт;

кусачки;

инструмент для снятия изоляции с проводов;

плоская отвертка;

электрическая вилка.

Небольшой совет: вместо обычных ламп накаливания лучше выбрать светодиодные лампы в ретростиле с теплым светом. Они выглядят не менее эффектно, но потребляют меньше электроэнергии и меньше нагреваются.

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Как сделать ретро-гирлянду своими руками

Автор видео предлагает изготовить 15-метровую гирлянду из 15 лампочек, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:

подготовка отрезков провода необходимой длины;

снятие изоляции с концов проводов;

соединение проводов с патронами;

монтаж шестиметрового кабеля питания с вилкой;

установка лампочек и проверка исправности гирлянды.

Ретрогирлянда из лампочек своими руками. Фото: google.com

Как безопасно украсить дом ретро-гирляндой на Новый год

Если планируете украсить двор, выбирайте комплектующие, предназначенные для эксплуатации на улице и защищенные от влаги. Также не размещайте лампочки накаливания вплотную к еловым веткам, шторам, бумажным украшениям и мишуре. Обязательно выключайте праздничное освещение перед сном или выходом из дома.

Смотрите видеоинструкцию, чтобы сделать красивую ретро-гирлянду своими руками:

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