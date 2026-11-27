Ретрогірлянда на ялинці. Фото: Pinterest

Особливий вигляд мають ретрогірлянди. Завдяки теплому золотавому світлу вони створюють атмосферу різдвяних фільмів. Ними можна прикрасити ялинку, вікна, стіни, терасу, балкон або подвір'я. І зовсім не обов'язково шукати її в магазинах. Адже зробити таку прикрасу на Новий рік 2027 можна власноруч зі звичайних лампочок.

Новини.LIVE ділиться простим лайфхаком від українського блогера Жені Головіна. Інструкцією, як зробити ретрогірлянду, він поділився на своєму Youtube-каналі.

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Що знадобиться для виготовлення ретрогірлянди

Перш ніж братися до роботи, визначтеся, де саме висітиме новорічна прикраса, якої довжини вона має бути та на якій відстані одна від одної розташовуватимуться лампочки.

Для виготовлення гірлянди, як у відеоінструкції, знадобляться:

електричний провід;

патрони для лампочок Е27;

лампочки розжарювання потужністю 24 Вт;

кусачки;

інструмент для зняття ізоляції з проводів;

пласка викрутка;

електрична вилка.

Маленька порада: замість звичайних лампочок розжарювання краще обрати світлодіодні лампи в ретростилі з теплим світлом. Вони мають не менш ефектний вигляд, проте споживають менше електроенергії та слабше нагріваються.

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Як зробити ретрогірлянду своїми руками

Автор відео пропонує виготовити 15-метрову гірлянду з 15 лампочок, розташованих на відстані одного метра одна від одної.

Процес виготовлення складається з кількох етапів:

підготовка відрізків проводу необхідної довжини;

зняття ізоляції з кінців проводів;

з'єднання проводів із патронами;

монтаж шестиметрового кабелю живлення з вилкою;

встановлення лампочок та перевірка справності гірлянди.

Ретрогірлянда з лампочок своїми руками. Фото: google.com

Як безпечно прикрасити оселю ретрогірляндою на Новий рік

Якщо плануєте прикрасити подвір'я, обирайте комплектуючі, призначені для експлуатації надворі та захищені від вологи. Також не розміщуйте лампочки розжарювання впритул до ялинкових гілок, штор, паперових прикрас та мішури. Обов'язково вимикайте святкове освітлення перед сном або виходом із дому.

Дивіться відеоінструкцію, щоб зробити гарну ретрогірлянду своїми руками:

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