Что посадить возле помидоров: список культур, которые отпугнут белокрылку и тлю

Вырастить щедрый урожай томатов значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ведь эта культура чувствительна к стрессу, в частности вредителям и болезням. Но природа уже создала решение — растения-компаньоны для томатов, которые работают как живой щит.

Новини.LIVE рассказывает, что посадить возле помидоров, чтобы защитить будущий урожай от тли, белокрылки или других агрессивных вредителей.

Какие растения отпугивают вредителей от помидоров

Некоторые культуры работают как природный репеллент благодаря сильному аромату или природным веществам в листьях. Они дезориентируют насекомых и отталкивают от грядок. Такими являются:

Базилик

Он маскирует запах томатов, дезориентируя насекомых. Особенно эффективен против тли, белокрылки и паутинного клеща. Также улучшает вкус плодов и создает стабильный микроклимат на грядке.

Тимьян

Его аромат отпугивает многих вредителей, в частности гусениц. Работает еще и как естественное покрытие почвы, уменьшая испарение влаги и рост сорняков.

Орегано

Сильный аромат этого растения делает грядку менее привлекательной для насекомых. В то же время орегано привлекает опылителей и полезных насекомых, которые контролируют популяцию тли.

Растения-ловушки, которые отвлекают вредителей от томатов

Редис

Редис часто используют как первую линию защиты. Он привлекает блошек, которые вместо томатов повреждают именно редис. Это позволяет сохранить рассаду в самый уязвимый период.

Коровьи бобы

Могут работать как ловушка для некоторых видов клопов. В то же время они обогащают почву азотом, что дополнительно подпитывает помидоры. Важно правильно размещать культуру, чтобы она не мешала развитию рассады томатов.

Вика мохнатая

Ее используют как покровную культуру. Она подавляет сорняки, защищает почву и создает естественный слой мульчи, который уменьшает риск грибковых болезней.

Какие растения привлекают полезных насекомых

Это настоящий секрет естественной защиты огорода. Такие культуры не отпугивают вредителей напрямую, но создают армию естественных "охранников".

Укроп

Его цветы привлекают хищных ос, златоглазок и сирфид. Личинки этих насекомых активно уничтожают тлю и белокрылку.

Кинза

Во время цветения становится магнитом для мелких хищников и ос, которые контролируют численность гусениц и колорадского жука.

Сладкий алиссум

Низкорослое растение, которое создает настоящий "пункт питания" для полезных насекомых. Помогает естественно уменьшать популяцию тли.

Какие культуры улучшат почву и защитят грядки

Белый клевер

Живая мульча, которая обогащает землю азотом и сдерживает рост сорняков. Также привлекает опылителей.

Красный клевер

Работает как сезонное укрытие для почвы. Поддерживает плодородие и привлекает полезных насекомых, уменьшающих количество вредителей.

Озимая рожь

Одна из лучших покровных культур. Защищает землю зимой, а весной создает естественную мульчу, которая сдерживает сорняки и поддерживает влагу.

