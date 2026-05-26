Що посадити біля помідорів: список культур, які відлякають білокрилку і попелицю

Захист врожаю томатів від шкідників. Колаж: Новини.LIVE

Виростити щедрий урожай томатів значно складніше, ніж здається на перший погляд. Адже ця культура чутлива до стресу, зокрема шкідників та хвороб. Але природа вже створила рішення — рослини-компаньйони для томатів, які працюють як живий щит.

Новини.LIVE розповідає, що посадити біля помідорів, щоб захистити майбутній урожай від попелиці, білокрилки чи інших агресивних шкідників.

Які рослини відлякують шкідників від помідорів

Деякі культури працюють як природний репелент завдяки сильному аромату або природним речовинам у листі. Вони дезорієнтують комах і відштовхують від грядок. Такими є:

Базилік

Він маскує запах томатів, дезорієнтуючи комах. Особливо ефективний проти попелиці, білокрилки та павутинного кліща. Також покращує смак плодів і створює стабільний мікроклімат на грядці.

Чебрець

Його аромат відлякує багатьох шкідників, зокрема гусениць. Працює ще й як природне покриття ґрунту, зменшуючи випаровування вологи та ріст бур'янів.

Читайте також:

Орегано

Сильний аромат цієї рослини робить грядку менш привабливою для комах. Водночас орегано приваблює запилювачів і корисних комах, які контролюють популяцію попелиці.

Рослини-пастки, які відволікають шкідників від томатів

Редис

Редис часто використовують як першу лінію захисту. Він приваблює блішок, які замість томатів пошкоджують саме редис. Це дозволяє зберегти розсаду у найвразливіший період.

Коров'ячі боби

Можуть працювати як пастка для деяких видів клопів. Водночас вони збагачують ґрунт азотом, що додатково підживлює помідори. Важливо правильно розміщувати культуру, щоб вона не заважала розвитку розсади томатів.

Вика волохата

Її використовують як покривну культуру. Вона пригнічує бур'яни, захищає ґрунт і створює природний шар мульчі, який зменшує ризик грибкових хвороб.

Які рослини приваблюють корисних комах

Це справжній секрет природного захисту городу. Такі культури не відлякують шкідників напряму, але створюють армію природних "охоронців".

Кріп

Його квіти приваблюють хижих ос, золотоочок і сирфід. Личинки цих комах активно знищують попелицю та білокрилку.

Кінза

Під час цвітіння стає магнітом для дрібних хижаків і ос, які контролюють чисельність гусениць і колорадського жука.

Солодкий алісум

Низькоросла рослина, яка створює справжній "пункт харчування" для корисних комах. Допомагає природно зменшувати популяцію попелиці.

Які культури покращать ґрунт і захистять грядки

Біла конюшина

Жива мульча, яка збагачує землю азотом і стримує ріст бур'янів. Також приваблює запилювачів.

Червона конюшина

Працює як сезонне укриття для ґрунту. Підтримує родючість і приваблює корисних комах, що зменшують кількість шкідників.

Озиме жито

Одна з найкращих покривних культур. Захищає землю взимку, а навесні створює природну мульчу, яка стримує бур'яни й підтримує вологу.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Чому не можна садити поруч томати та огірки.

Що посадити біля перцю, щоб кущі щедро плодоносили навіть без підживлення.

Де категорично не можна садити огірки на городі, щоб не втратити врожай.