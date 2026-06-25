Эти плодовые деревья нужно обрезать летом: вы получите богатый урожай
Летняя обрезка плодовых деревьев до сих пор остается недооцененной процедурой. Большинство садоводов откладывают секатор до осени или весны. Но правильно проведенная обрезка в летний сезон способна заложить основу для щедрого урожая в следующем году.
Новини.LIVE со ссылкой на agronews.ua рассказывают, какие плодовые деревья стоит обрезать летом и каких правил следует придерживаться, чтобы получить здоровый сад и щедрое плодоношение.
Почему стоит провести летнюю обрезку деревьев
Обрезку проводят, когда дерево уже дало урожай и накапливает питательные вещества для будущего сезона. Необходимо удалять слабые, поврежденные и волчьи побеги, которые растут вертикально вверх.
Основные преимущества этой процедуры:
- дерево использует запас питательных веществ для формирования плодовых почек, а не для развития лишних побегов;
- между ветвями лучше циркулирует воздух;
- крона лучше пропускает солнечный свет;
- риск появления грибковых заболеваний значительно уменьшается.
Какие плодовые деревья нужно обрезать летом
Лучше всего летнюю обрезку переносят следующие плодовые культуры:
- яблоня;
- груша;
- слива;
- алыча;
- персик;
- вишня и черешня.
Как правильно проводить летнюю обрезку плодовых деревьев
Летом не стоит прибегать к кардинальному омоложению сада. Достаточно санитарной обрезки и легкой корректировки кроны.
Опытные садоводы советуют соблюдать несколько простых правил:
- проводите обрезку в сухую, умеренно теплую погоду утром или вечером;
- используйте острый и продезинфицированный секатор, чтобы избежать инфекций;
- сухие, сломанные и пораженные болезнями ветки удаляйте без промедления;
- при укорачивании молодого прироста оставляйте не менее пяти листьев на побеге;
- на верхушке желательно оставлять один-два листа, чтобы стимулировать образование боковых ветвей;
- при необходимости можно слегка пригнуть или изменить направление роста отдельных побегов.
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