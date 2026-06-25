Эти плодовые деревья нужно обрезать летом: вы получите богатый урожай

Обрезка плодовых деревьев летом. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Летняя обрезка плодовых деревьев до сих пор остается недооцененной процедурой. Большинство садоводов откладывают секатор до осени или весны. Но правильно проведенная обрезка в летний сезон способна заложить основу для щедрого урожая в следующем году.

Новини.LIVE со ссылкой на agronews.ua рассказывают, какие плодовые деревья стоит обрезать летом и каких правил следует придерживаться, чтобы получить здоровый сад и щедрое плодоношение.

Почему стоит провести летнюю обрезку деревьев

Обрезку проводят, когда дерево уже дало урожай и накапливает питательные вещества для будущего сезона. Необходимо удалять слабые, поврежденные и волчьи побеги, которые растут вертикально вверх.

Основные преимущества этой процедуры:

дерево использует запас питательных веществ для формирования плодовых почек, а не для развития лишних побегов;

между ветвями лучше циркулирует воздух;

крона лучше пропускает солнечный свет;

риск появления грибковых заболеваний значительно уменьшается.

Какие плодовые деревья нужно обрезать летом

Лучше всего летнюю обрезку переносят следующие плодовые культуры:

яблоня;

груша;

слива;

алыча;

персик;

вишня и черешня.

Как правильно проводить летнюю обрезку плодовых деревьев

Летом не стоит прибегать к кардинальному омоложению сада. Достаточно санитарной обрезки и легкой корректировки кроны.

Опытные садоводы советуют соблюдать несколько простых правил:

проводите обрезку в сухую, умеренно теплую погоду утром или вечером;

используйте острый и продезинфицированный секатор, чтобы избежать инфекций;

сухие, сломанные и пораженные болезнями ветки удаляйте без промедления;

при укорачивании молодого прироста оставляйте не менее пяти листьев на побеге;

на верхушке желательно оставлять один-два листа, чтобы стимулировать образование боковых ветвей;

при необходимости можно слегка пригнуть или изменить направление роста отдельных побегов.

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