Эта простая схема полива персика подарит крупные и сладкие плоды

Полив персика для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Кристина Кучугурная Редактор

Получить богатый урожай сочных и сладких персиков гораздо проще, чем кажется. А один из главных секретов ухода за плодовым деревом — своевременный и правильный полив.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, как правильно поливать персик, чтобы он давал крупные, ароматные и очень сладкие плоды.

Когда лучше всего поливать персиковое дерево

Персик нуждается в поливе на протяжении всего теплого сезона, пока почва не начнет промерзать. Даже после завершения плодоношения дерево следует обильно поливать, ведь оно накапливает силы для следующего сезона. И, конечно, поливайте рано утром или вечером, когда нет палящего солнца. В это время корни успевают получить максимум влаги.

Как часто нужно поливать персик

Единой схемы, подходящей для всех, не существует. Частота полива зависит прежде всего от возраста дерева. Молодые персики после посадки еще не имеют мощной корневой системы, поэтому пересыхание почвы для них особенно опасно. В жаркую погоду им может потребоваться полив даже несколько раз в неделю, а в прохладную погоду достаточно одного раза. На одно дерево следует выливать 20–40 л воды.

Взрослые деревья благодаря хорошо развитым корням самостоятельно добывают влагу из более глубоких слоев почвы. Если в течение недели выпало примерно 25 мм осадков, дополнительный полив часто не требуется. В остальных случаях дереву может понадобиться от 40 до 80 л воды.

Не менее важен тип почвы. Глинистая земля дольше удерживает воду, поэтому здесь легко переусердствовать с поливом. Песчаные почвы, напротив, быстро высыхают, поэтому деревья на них нуждаются в более частом увлажнении.

Самый простой способ определить, пора ли поливать персик, — проверить почву возле дерева. Если верхние 7–8 см почвы стали сухими, пора хорошо увлажнить прикорневую зону.

Как понять, перелив ли это или дефицит влаги

Переувлажнение и недостаток влаги часто проявляются одинаково:

листья как будто вялые, скручиваются;

листья могут терять насыщенный зеленый цвет;

появляются желтые, бурые или темные пятна.

Просто проверьте почву: если она сухая, а вода после полива долго стоит на поверхности, это свидетельствует о сильном пересыхании почвы. Если почва постоянно влажная, скорее всего, дерево страдает от избытка влаги.

Главный секрет крупных и сладких плодов

Садоводы советуют не поливать дерево понемногу, но ежедневно. Гораздо эффективнее проводить более редкий, но обильный полив. Глубокое увлажнение позволяет воде проникнуть ко всей корневой системе. Благодаря этому дерево не тратит силы на борьбу со стрессом от недостатка влаги, а направляет их на формирование крупных, сочных и сладких плодов.

Что поможет поливать плодовое дерево реже

Чтобы почва дольше оставалась влажной, стоит использовать мульчу. Слой из коры, скошенной травы или компоста значительно замедляет испарение воды, особенно во время летней жары. При этом мульчу нельзя прижимать к самому стволу. Лучше оставить небольшое свободное пространство вокруг него, чтобы избежать высыхания коры и развития болезней.

Как поливать персик, чтобы избежать болезней

Поскольку персиковые деревья чувствительны к грибковым заболеваниям, ни в коем случае нельзя опрыскивать крону, мочить листья. Лучше всего подавать воду непосредственно в прикорневую зону с помощью шланга, капельного полива, медленной струи воды или аккуратно поливая ведром.

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