Как починить протекающую душевую лейку: быстрый ремонт всего за несколько минут

Лейка в душе работает. Фото: Olga Pankova

Душевая лейка начала протекать в месте соединения со шлангом? Не спешите покупать новую, ведь причина может быть совсем незначительной, и проблему можно легко устранить самостоятельно. Для такого ремонта не нужны специальные инструменты или опыт сантехника. Все можно сделать буквально за несколько простых движений.

Как починить душевую лейку за считанные минуты, рассказал украинский блогер Иван на своем YouTube-канале Ivan LIS.

Почему протекает душевая лейка

Если вода появляется именно у места соединения лейки со шлангом, проблема может быть не в самой лейке. Причин может быть несколько:

изношенная или поврежденная внутренняя резиновая трубка душевого шланга;

мелкие трещины возле металлической втулки;

изношенная или неправильно установленная резиновая прокладка, из-за которой соединение теряет герметичность;

лейка прикручена недостаточно плотно или резьбовое соединение ослабло в процессе использования.

Как быстро устранить протечку

Сначала открутите душевой шланг от лейки и извлеките резиновую прокладку. Под ней находится металлическая втулка. Ее нужно очень осторожно поддеть небольшим ножом и вытащить, чтобы не повредить детали и не травмировать руки. Осмотрите резиновую трубку, которая крепится к втулке. Если у края заметна трещина или небольшое отверстие, поврежденную часть можно аккуратно отрезать. После этого наденьте целый край трубки обратно на металлическую втулку. Установите втулку в шланг, верните на место резиновую прокладку и снова прикрутите лейку.

Такой простой ремонт помогает восстановить герметичность соединения без замены всего душевого шланга или лейки. После сборки откройте воду и проверьте место соединения. Если протечка исчезла, проблема была именно в поврежденном участке трубки.

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