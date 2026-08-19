Як полагодити душову лійку, яка протікає: швидкий ремонт всього за кілька хвилин

Лійка у душі працює. Фото: Olga Pankova

Душова лійка почала протікати біля місця з'єднання зі шлангом? Не поспішайте купувати нову, адже причина може бути зовсім дрібною, і проблему можна легко усунути самостійно. Для такого ремонту не потрібні спеціальні інструменти чи досвід сантехніка. Усе можна зробити буквально за кілька простих рухів.

Як полагодити душову лійку за лічені хвилини, розповів український блогер Іван на своєму Youtube-каналі Ivan LIS.

Чому протікає душова лійка

Якщо вода з'являється саме біля з'єднання лійки зі шлангом, проблема може бути не в самій лійці. Причин може бути кілька:

зношена або пошкоджена внутрішня гумова трубка душового шланга;

дрібні тріщини біля металевої втулки;

зношена чи неправильно встановлена гумова прокладка, через яку з'єднання втрачає герметичність;

лійка прикручена недостатньо щільно або різьбове з'єднання послабилося під час користування.

Як швидко усунути протікання

Спочатку відкрутіть душовий шланг від лійки та дістаньте гумову прокладку. Під нею розташована металева втулка. Її потрібно дуже обережно підчепити невеликим ножем та витягнути, щоб не пошкодити деталі й не травмувати руки. Огляньте гумову трубку, яка кріпиться до втулки. Якщо біля краю помітна тріщина або невеликий отвір, пошкоджену частину можна акуратно відрізати. Після цього надягніть цілий край трубки назад на металеву втулку. Встановіть втулку у шланг, поверніть на місце гумову прокладку та знову прикрутіть лійку.

Такий простий ремонт допомагає відновити герметичність з'єднання без заміни всього душового шланга або лійки. Після складання відкрийте воду та перевірте місце стику. Якщо протікання зникло, проблема була саме у пошкодженій ділянці трубки.

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