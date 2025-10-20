Видео
Димитровская поминальная суббота — можно ли работать на огороде

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 07:32
обновлено: 07:45
Можно ли работать на огороде и дома в Димитровскую поминальную субботу - главные запреты дня
Женщина работает на огороде. Фото: Pinterest

Димитриевская поминальная суббота — особый день, когда вспоминают умерших родственников и молятся за упокой их душ. Церковь советует провести его в тишине и добрых делах.

Новини.LIVE объясняет, можно ли в этот день работать на огороде или дома, и как правильно почтить память близких.

Когда отмечают

В 2025 году Димитровская поминальная суббота приходится на 25 октября. В этот день верующие вспоминают умерших родственников и близких, молятся за упокой их душ и посещают храмы.

Традиции этого дня

  • Посетить храм и подать записку за упокой.
  • Поставить свечу за умерших.
  • Вспомнить родных в молитве дома.
  • Помочь нуждающимся или сделать пожертвование на церковь.

Что нельзя делать

  • Выполнять тяжелую физическую работу — копать, убирать, стирать.
  • Работать на огороде или делать ремонт.
  • Ругаться, ссориться, устраивать громкие застолья.
  • Посещать развлекательные мероприятия.

Совет

Если не можете пойти в церковь, помолитесь дома, зажгите свечу и вспомните родных добрым словом. Считается, что в этот день души умерших посещают землю, поэтому тепло ваших воспоминаний имеет особое значение.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
