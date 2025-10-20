Можно ли работать на огороде и дома в Димитровскую поминальную субботу - главные запреты дня

Димитровская поминальная суббота — можно ли работать на огороде
Димитриевская поминальная суббота — особый день, когда вспоминают умерших родственников и молятся за упокой их душ. Церковь советует провести его в тишине и добрых делах.
Новини.LIVE объясняет, можно ли в этот день работать на огороде или дома, и как правильно почтить память близких.
Когда отмечают
В 2025 году Димитровская поминальная суббота приходится на 25 октября. В этот день верующие вспоминают умерших родственников и близких, молятся за упокой их душ и посещают храмы.
Традиции этого дня
- Посетить храм и подать записку за упокой.
- Поставить свечу за умерших.
- Вспомнить родных в молитве дома.
- Помочь нуждающимся или сделать пожертвование на церковь.
Что нельзя делать
- Выполнять тяжелую физическую работу — копать, убирать, стирать.
- Работать на огороде или делать ремонт.
- Ругаться, ссориться, устраивать громкие застолья.
- Посещать развлекательные мероприятия.
Совет
Если не можете пойти в церковь, помолитесь дома, зажгите свечу и вспомните родных добрым словом. Считается, что в этот день души умерших посещают землю, поэтому тепло ваших воспоминаний имеет особое значение.
