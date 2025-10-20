Можно ли работать на огороде и дома в Димитровскую поминальную субботу - главные запреты дня

Женщина работает на огороде. Фото: Pinterest

Димитриевская поминальная суббота — особый день, когда вспоминают умерших родственников и молятся за упокой их душ. Церковь советует провести его в тишине и добрых делах.

Новини.LIVE объясняет, можно ли в этот день работать на огороде или дома, и как правильно почтить память близких.

Когда отмечают

В 2025 году Димитровская поминальная суббота приходится на 25 октября. В этот день верующие вспоминают умерших родственников и близких, молятся за упокой их душ и посещают храмы.

Традиции этого дня

Посетить храм и подать записку за упокой.

Поставить свечу за умерших.

Вспомнить родных в молитве дома.

Помочь нуждающимся или сделать пожертвование на церковь.

Что нельзя делать

Выполнять тяжелую физическую работу — копать, убирать, стирать.

Работать на огороде или делать ремонт.

Ругаться, ссориться, устраивать громкие застолья.

Посещать развлекательные мероприятия.

Совет

Если не можете пойти в церковь, помолитесь дома, зажгите свечу и вспомните родных добрым словом. Считается, что в этот день души умерших посещают землю, поэтому тепло ваших воспоминаний имеет особое значение.

