Чи можна працювати на городі та вдома в Димитрівську поминальну суботу - головні заборони дня

Димитрівська поминальна субота — особливий день, коли згадують померлих родичів і моляться за спокій їхніх душ. Церква радить провести його в тиші й добрих справах.

Новини.LIVE пояснює, чи можна цього дня працювати на городі чи вдома, і як правильно вшанувати пам’ять близьких.

Коли відзначають

У 2025 році Димитрівська поминальна субота припадає на 25 жовтня. Цього дня віряни згадують померлих родичів і близьких, моляться за спокій їхніх душ та відвідують храми.

Традиції цього дня

Відвідати храм і подати записку за упокій.

Поставити свічку за померлих.

Згадати рідних у молитві вдома.

Допомогти нужденним або зробити пожертву на церкву.

Що не можна робити

Виконувати важку фізичну роботу — копати, прибирати, прати.

Працювати на городі чи робити ремонт.

Лаятись, сваритися, влаштовувати гучні застілля.

Відвідувати розважальні заходи.

Порада

Якщо не можете піти до церкви, помоліться вдома, запаліть свічку й згадайте рідних добрим словом. Вважається, що цього дня душі померлих відвідують землю, тому тепло ваших спогадів має особливе значення.

