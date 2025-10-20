Відео
Димитрівська поминальна субота — чи можна працювати на городі

Дата публікації: 20 жовтня 2025 07:32
Оновлено: 07:45
Чи можна працювати на городі та вдома в Димитрівську поминальну суботу - головні заборони дня
Жінка працює на городі. Фото: Pinterest

Димитрівська поминальна субота — особливий день, коли згадують померлих родичів і моляться за спокій їхніх душ. Церква радить провести його в тиші й добрих справах.

Новини.LIVE пояснює, чи можна цього дня працювати на городі чи вдома, і як правильно вшанувати пам’ять близьких.

Читайте також:

Коли відзначають

У 2025 році Димитрівська поминальна субота припадає на 25 жовтня. Цього дня віряни згадують померлих родичів і близьких, моляться за спокій їхніх душ та відвідують храми.

Традиції цього дня

  • Відвідати храм і подати записку за упокій.
  • Поставити свічку за померлих.
  • Згадати рідних у молитві вдома.
  • Допомогти нужденним або зробити пожертву на церкву.

Що не можна робити

  • Виконувати важку фізичну роботу — копати, прибирати, прати.
  • Працювати на городі чи робити ремонт.
  • Лаятись, сваритися, влаштовувати гучні застілля.
  • Відвідувати розважальні заходи.

Порада

Якщо не можете піти до церкви, помоліться вдома, запаліть свічку й згадайте рідних добрим словом. Вважається, що цього дня душі померлих відвідують землю, тому тепло ваших спогадів має особливе значення.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
