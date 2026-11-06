Посадка цветов на клумбе осенью. Коллаж: Новини.LIVE

В ноябре некоторые цветы можно сеять прямо в открытый грунт. Это позволит освободить подоконник от лишней рассады. А весной, сразу с первым теплом, вы получите крепкие всходы на клумбе.

Новини.LIVE рассказывают, какие цветы стоит посеять в ноябре 2026 года и как правильно это сделать.

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Что посеять на клумбе в ноябре 2026 года

Для осеннего посева подходят растения, семена которых способны пережить холод или нуждаются в зимнем охлаждении для прорастания. К ним относятся:

Календула

Легко размножается самосевом, не требует сложного ухода и радует желтыми и оранжевыми цветами.

Космея

Ее семена иногда успешно зимуют в почве. Однако в регионах с суровыми зимами часть лучше оставить для весеннего посева.

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Василек

Любит солнце и хорошо переносит прохладную весну. Однолетние сорта можно высевать сразу на клумбу.

Эшольция

Имеет нежные яркие цветы и плохо переносит пересадку, поэтому ее удобно сеять на постоянное место.

Алисум

Образует низкий ароматный ковер. Мелкие семена не стоит заглублять, ведь для прорастания им нужен свет.

Однолетняя астра

Подходит для подзимнего посева, если почва рыхлая и хорошо пропускает воду. Важно использовать качественные здоровые семена.

Львиный зев

Для осеннего посева лучше выбирать сорта, рекомендованные производителем для такого выращивания. Всходы могут быть неравномерными.

Матиола двурогая

Ее главная особенность — приятный аромат, который особенно ощутим вечером. Прекрасный вариант для цветника возле террасы.

Дельфиниум

Семенам некоторых видов полезно зимнее охлаждение. Для лучшего результата используйте свежие семена.

Аквилегия

Многолетнее растение, семена которого часто нуждаются в холодном периоде. Хорошо растет в полутени, но может зацвести только на следующий год.

Когда сеять цветы в ноябре 2026 года

Главное правило — ориентируйтесь на погоду. Дождитесь устойчивого похолодания, когда поверхность почвы начнёт подмерзать, а длительное потепление станет маловероятным. В зависимости от региона Украины подходящие условия могут наступить во второй половине ноября или даже в декабре.

Как правильно подготовить клумбу к посеву

Чтобы весной получить здоровые всходы, придерживайтесь простых правил:

Заранее удалите сорняки, разрыхлите землю и подготовьте неглубокие бороздки. Отдельно отложите немного сухой рыхлой почвы для засыпки семян. Высевайте только сухие семена. Не замачивайте их перед посадкой и не поливайте клумбу после посева. Глубину определяйте по рекомендациям на упаковке. Особенно мелкие семена некоторых культур достаточно лишь слегка прижать к поверхности. Сеять можно чуть гуще, чем весной, поскольку часть семян может не пережить зиму.

Когда сойдет снег, следите, чтобы на клумбе не застаивалась вода. Если ростков будет слишком много, осторожно прорежьте их. Во время весенних заморозков молодые растения можно защитить легким агроволокном.

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