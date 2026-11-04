Посев бархатцев под зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Бархатцы можно посеять под зиму. Это значительно сэкономит вам время весной. Кроме того, вам не придется выращивать рассаду на подоконнике и пересаживать ее на клумбу. Семена перезимуют в почве и прорастут самостоятельно, когда земля достаточно прогреется. Опытные садоводы используют для этого простой способ осеннего посева.

Новини.LIVE рассказывают, когда и как сеять чернобривцы в ноябре 2026 года.

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Когда сеять чернобрывцы под зиму в ноябре 2026 года

Лучшее время для подзимнего посева наступает после устойчивого похолодания. Земля уже должна быть холодной, а ночные заморозки — регулярными. Ориентир для осеннего посева — температура почвы от 0 до +2 °C.

В Украине соответствующие условия обычно складываются:

в центральных и северных областях — в течение ноября;

в южных регионах — в конце ноября или даже в декабре.

Как правильно посадить бархатцы осенью

Начните с выбора места. Для цветов подойдет солнечный участок с рыхлой почвой, где весной не скапливается талая вода.

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Подготовить клумбу желательно заранее, пока земля ещё не замерзла. Соблюдайте следующие правила:

Подготовьте почву. Удалите сорняки, разрыхлите землю и сделайте бороздки глубиной примерно 1 см. Используйте сухие семена. Замачивать или проращивать их перед осенним посевом не нужно. Сейте немного гуще. Часть семян может не пережить зиму, поэтому небольшой запас поможет избежать больших пробелов на клумбе. Присыпьте бороздки. Используйте заранее подготовленную сухую почву или зрелый компост. Не поливайте. Дополнительная влага осенью нежелательна, ведь во время оттепели семена могут преждевременно прорасти. Обязательно отметьте место посева, чтобы весной случайно его не перекопать.

Можно ли сеять семена из собственных бархатцев

Покупать новые семена необязательно. Если у вас остались высохшие соцветия, их вполне можно использовать.

Для этого выберите полностью сухие цветочные головки, извлеките семена и, при необходимости, досушите их в помещении.

Важно: если чернобрывцы были гибридами F1, в следующем году их потомки могут отличаться от материнских растений окраской, высотой и формой цветков.

Что сделать весной, чтобы чернобрывцы пышно цвели

Не спешите перекапывать клумбу, если в апреле ещё нет всходов. Семена могут начать прорастать только после достаточного прогрева почвы, иногда уже в мае.

Когда молодые растения подрастут, обязательно прорежьте посадки. Для низкорослых сортов оставляйте примерно 20–25 см между кустиками, а для высокорослых — 30–40 см. Молодые всходы чувствительны к морозам. Если весной прогнозируется резкое похолодание, защитите их агроволокном.

Для пышного цветения также стоит регулярно удалять отцветшие соцветия и не злоупотреблять азотными удобрениями.

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