Посів квітів на клумбі восени. Колаж: Новини.LIVE

У листопаді деякі квіти можна посіяти прямо у відкритий ґрунт. Це дозволить звільнити підвіконня від зайвої розсади. А навесні одразу з першим теплом ви отримаєте міцні сходи на клумбі.

Новини.LIVE розповідає, які квіти варто посіяти у листопаді 2026 року та як правильно це зробити.

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Що посіяти на клумбі в листопаді 2026

Для осіннього посіву підходять рослини, насіння яких здатне пережити холод або потребує зимового охолодження для проростання. Такими є:

Календула

Легко розмножується самосівом, не потребує складного догляду й тішить жовтими та помаранчевими квітами.

Космея

Її насіння іноді успішно зимує в ґрунті. Однак у регіонах із суворими зимами частину краще залишити для весняного посіву.

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Волошка

Любить сонце й добре переносить прохолодну весну. Однорічні сорти можна висівати відразу на клумбу.

Ешольція

Має ніжні яскраві квіти та погано переносить пересаджування, тому її зручно сіяти на постійне місце.

Алісум

Утворює низький ароматний килим. Дрібне насіння не варто заглиблювати, адже для проростання йому потрібне світло.

Однорічна айстра

Підходить для підзимового посіву, якщо ґрунт пухкий і добре пропускає воду. Важливо використовувати якісне здорове насіння.

Левовий зів

Для осіннього посіву краще обирати сорти, рекомендовані виробником для такого вирощування. Сходи можуть бути нерівномірними.

Матіола дворога

Її головна особливість — приємний аромат, який особливо відчутний увечері. Чудовий варіант для квітника біля тераси.

Дельфініум

Насінню деяких видів корисне зимове охолодження. Для кращого результату використовуйте свіже насіння.

Аквілегія

Багаторічна квітка, насіння якої часто потребує холодного періоду. Добре росте в напівзатінку, але може зацвісти лише наступного року.

Коли сіяти квіти в листопаді 2026 року

Головне правило — орієнтуйтеся на погоду. Дочекайтеся стійкого похолодання, коли поверхня ґрунту почне підмерзати, а тривале потепління стане малоймовірним. Залежно від регіону України відповідні умови можуть настати в другій половині листопада або навіть у грудні.

Як правильно підготувати клумбу до посіву

Щоб навесні отримати здорові сходи, дотримуйтеся простих правил:

Заздалегідь приберіть бур'яни, розпушіть землю та підготуйте неглибокі борозенки. Окремо збережіть трохи сухого пухкого ґрунту для засипання насіння. Висівайте лише сухе насіння. Не замочуйте його перед посадкою та не поливайте клумбу після посіву. Глибину визначайте за рекомендаціями на упаковці. Особливо дрібне насіння деяких культур достатньо лише злегка притиснути до поверхні. Сіяти можна трохи густіше, ніж навесні, оскільки частина насіння може не пережити зиму.

Коли зійде сніг, стежте, щоб на клумбі не застоювалася вода. Якщо паростків буде забагато, обережно прорідіть їх. Під час весняних заморозків молоді рослини можна захистити легким агроволокном.

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