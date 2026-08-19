Как подготовить розы к зиме в августе: садоводы рассказали о важном уходе

Уход за розами в августе. Коллаж: Новини.LIVE

В конце лета розы нуждаются в особом уходе. Это время, когда главная задача садовода — помочь кустам окрепнуть перед наступлением холодов. Поэтому в августе обязательно нужно провести одну процедуру.

Как подготовить розы к зиме и что им нужно в конце лета, рассказал сайт Zemliak.com, передает Новини.LIVE.

Что делать с розами в августе

Для того чтобы укрепить корневую систему кустов и подготовить растение к морозам, следует провести подкормку. В конце августа розам особенно нужны фосфор и калий.

Один из лучших вариантов — монофосфат калия. Он содержит сразу два необходимых растениям элемента и хорошо усваивается. Его можно использовать для корневой подкормки или опрыскивания по листьям.

Также для августовского ухода подходят калимагнезия или смесь суперфосфата с сульфатом калия. Еще один доступный вариант для сада — древесная зола. Она содержит калий, кальций, магний и другие минеральные элементы. Золу можно рассыпать вокруг куста или приготовить из нее водный настой.

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Какие удобрения розам в августе уже не нужны

В конце лета следует прекратить внесение удобрений, содержащих много азота. К ним относятся:

мочевина;

аммиачная селитра;

свежий навоз;

птичий помет;

насыщенные травяные настои.

Азот активно стимулирует появление молодых зеленых побегов. Во второй половине лета это уже нежелательно, ведь новые ветки могут не успеть созреть до наступления холодов и пострадать от первых серьезных морозов.

Как правильно подкармливать розы

Перед корневой подкормкой розы нужно полить чистой водой. Влажная земля помогает питательным веществам распределяться более равномерно и снижает риск повреждения корней концентрированным раствором.

После подкормки землю вокруг кустов можно замульчировать торфом или измельченной корой. Мульча дольше будет удерживать влагу и защищать верхний слой почвы от пересыхания.

Нужно ли обрезать розы в августе

С обрезкой отцветших цветов в конце лета также стоит быть осторожнее. Если постоянно укорачивать побеги вместе с длинной частью стебля, растение может воспринять это как сигнал к новому росту. В августе достаточно убирать увядшие лепестки и явно поврежденные части растения, не проводя сильной стимулирующей обрезки.

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