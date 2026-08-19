Як підготувати троянди до зими у серпні: садівники розповіли про важливий догляд

Догляд за трояндами у серпні. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці літа троянди потребують особливого догляду. Це час, коли головним завданням садівника є допомогти кущам зміцніти перед холодами. Тому у серпні варто обов'язково провести одну процедуру.

Як підготувати троянди до зими та що їм потрібно наприкінці літа, розповів сайт Zemliak.com, передає Новини.LIVE.

Що зробити з трояндами у серпні

Для того, щоб зміцнити кореневу систему кущів та підготувати рослину до морозів, слід провести підживлення. Наприкінці серпня трояндам особливо потрібні фосфор і калій.

Один з найкращих варіантів — монофосфат калію. Він містить одразу два необхідні рослинам елементи та добре засвоюється. Його можна використовувати для кореневого підживлення або обприскування по листю.

Також для серпневого догляду підходять калімагнезія або поєднання суперфосфату із сульфатом калію. Ще один доступний варіант для саду — деревна зола. Вона містить калій, кальцій, магній та інші мінеральні елементи. Попіл можна розсипати навколо куща або приготувати з нього водний настій.

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Наприкінці літа варто припиняти підживлення, які містять багато азоту. До них належать:

сечовина;

аміачна селітра;

свіжий гній;

пташиний послід;

насичені трав'яні настої.

Азот активно стимулює появу молодих зелених пагонів. У другій половині літа це вже небажано, адже нові гілки можуть не встигнути визріти до холодів і постраждати від перших серйозних морозів.

Як правильно підживлювати троянди

Перед кореневим підживленням троянди потрібно полити чистою водою. Волога земля допомагає поживним речовинам рівномірніше розподілятися та зменшує ризик пошкодження коріння концентрованим розчином.

Після підживлення землю навколо кущів можна замульчувати торфом або подрібненою корою. Мульча довше утримуватиме вологу та захищатиме верхній шар ґрунту від пересихання.

Чи потрібно обрізати троянди у серпні

Зі зрізанням відцвілих квітів наприкінці літа також варто бути обережнішими. Якщо постійно вкорочувати пагони разом із довгою частиною стебла, рослина може сприйняти це як сигнал до нового росту. У серпні достатньо прибирати зів'ялі пелюстки та явно пошкоджені частини рослини, не проводячи сильної стимулюючої обрізки.

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