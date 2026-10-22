Заготовка огурцов на зиму. Фото: istockphoto.com

Хрен считается практически незаменимым ингредиентом домашних солений. Его часто добавляют в огурцы, чтобы они были ароматными, пикантными и хрустящими. Но если нужного корня нет под рукой, откладывать консервирование вовсе не обязательно. На вашей кухне или в саду могут найтись отличные альтернативы.

Новини.LIVE рассказывает, что добавить к соленым огурцам вместо хрена, чтобы заготовка получилась хрустящей и вкусной.

Реклама

Чем заменить хрен при засолке огурцов

Хрен добавляют в домашние заготовки прежде всего ради характерного острого вкуса и аромата. Однако существуют и другие ингредиенты, которые могут придать овощам пикантность или помочь сохранить их текстуру.

Среди лучших вариантов:

Листья винограда. Они сохранят хрусткость огурцов, ведь содержат дубильные вещества, способные подавлять ферменты, вызывающие размягчение овощей. Семена горчицы. Отличная альтернатива для тех, кто любит пряный вкус. Семена придают рассолу легкую остроту и приятный аромат. Особенно хорошо сочетаются с маринованными огурцами, помидорами и цветной капустой. Листья вишни. Их часто используют в домашних соленьях для сохранения плотности овощей. Они содержат дубильные вещества и придают заготовкам легкий растительный аромат. Листья сельдерея. Если вам не нравится резкая острота хрена, попробуйте этот вариант. Сельдерей придает соленьям насыщенный пряный аромат. Особенно удачно сочетается с укропом, чесноком и зелеными помидорами. Острый перец. Лучший выбор для любителей пикантных заготовок. Он не заменит хрен по влиянию на текстуру, зато придаст огурцам и помидорам выраженную остроту.

Как сделать огурцы хрустящими без хрена

Даже большое количество ароматной зелени и специй не спасет огурцы от размягчения, если неправильно подготовить овощи.

Читайте также:

Важно срезать примерно 2 мм с цветочного кончика огурца, то есть со стороны, противоположной плодоножке. Именно там могут содержаться ферменты, вызывающие потерю упругости. Также выбирайте свежие, небольшие и плотные плоды. Перед засолкой их можно подержать в холодной воде несколько часов.

Делимся другими полезными советами

Нужно ли замачивать огурцы в воде перед засолкой.

Чем можно заменить уксус для консервирования помидоров и огурцов.

Какую зелень добавить в консервацию, чтобы закрутка получилась вкусной, ароматной и не портилась.

Как и какое масло можно использовать для приготовления домашней консервации.

Зачем раньше добавляли муку в квашеные огурцы и стоит ли так делать сейчас.