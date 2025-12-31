Как хранить еду после Нового года - правила, чтобы она не испортилась

Стол с едой и напитками для празднования. Фото: iStockphoto

После новогоднего застолья часто остается много еды, которая быстро портится без правильного хранения. Чтобы продукты не обветрились и не стали опасными, важно действовать сразу после праздников.

Новини.LIVE объясняет, как хранить остатки пищи после Нового года без риска.

Что нужно убрать сразу после застолья

Мясную нарезку, колбасы, копчености и рыбные блюда нельзя оставлять на столе надолго. Их следует сразу переложить в герметичные контейнеры или пакеты с застежкой и поставить в холодильник или морозильную камеру. Без холода такие продукты быстро обветриваются и теряют вкус.

Какие блюда не стоит хранить долго

Салаты с майонезом, йогуртом или другими соусами безопасно хранить не более 12 часов. Если они простояли дольше или имели контакт с теплом — их лучше не доедать. Так же не стоит хранить открытые консервированные овощи и грибы, если они долго были вне холодильника.

Что можно заморозить без потери качества

В морозильную камеру хорошо подходят:

мясные изделия и нарезка;

копченая рыба, сыр, икра;

фрукты и овощи (для супов и компотов);

хлеб и булочки.

Замораживание помогает сохранить продукты до следующих дней без порчи.

Основные правила хранения еды после праздников

Храните каждое блюдо отдельно.

Используйте чистые сухие контейнеры.

Не смешивайте остатки разных блюд.

Холодец и заливную рыбу держите в холодильнике, но не замораживайте.

Десерты с кремом — только в холодильнике.

