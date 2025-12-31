Как хранить еду после Нового года - правила, чтобы она не испортилась

Что делать с едой после Нового года, чтобы она не пропала
После новогоднего застолья часто остается много еды, которая быстро портится без правильного хранения. Чтобы продукты не обветрились и не стали опасными, важно действовать сразу после праздников.
Новини.LIVE объясняет, как хранить остатки пищи после Нового года без риска.
Что нужно убрать сразу после застолья
Мясную нарезку, колбасы, копчености и рыбные блюда нельзя оставлять на столе надолго. Их следует сразу переложить в герметичные контейнеры или пакеты с застежкой и поставить в холодильник или морозильную камеру. Без холода такие продукты быстро обветриваются и теряют вкус.
Какие блюда не стоит хранить долго
Салаты с майонезом, йогуртом или другими соусами безопасно хранить не более 12 часов. Если они простояли дольше или имели контакт с теплом — их лучше не доедать. Так же не стоит хранить открытые консервированные овощи и грибы, если они долго были вне холодильника.
Что можно заморозить без потери качества
В морозильную камеру хорошо подходят:
- мясные изделия и нарезка;
- копченая рыба, сыр, икра;
- фрукты и овощи (для супов и компотов);
- хлеб и булочки.
Замораживание помогает сохранить продукты до следующих дней без порчи.
Основные правила хранения еды после праздников
- Храните каждое блюдо отдельно.
- Используйте чистые сухие контейнеры.
- Не смешивайте остатки разных блюд.
- Холодец и заливную рыбу держите в холодильнике, но не замораживайте.
- Десерты с кремом — только в холодильнике.
