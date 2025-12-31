Видео
Главная Дом и огород Что делать с едой после Нового года, чтобы она не пропала

Что делать с едой после Нового года, чтобы она не пропала

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:36
Как хранить еду после Нового года - правила, чтобы она не испортилась
Стол с едой и напитками для празднования. Фото: iStockphoto

После новогоднего застолья часто остается много еды, которая быстро портится без правильного хранения. Чтобы продукты не обветрились и не стали опасными, важно действовать сразу после праздников.

Новини.LIVE объясняет, как хранить остатки пищи после Нового года без риска.

Читайте также:

Что нужно убрать сразу после застолья

Мясную нарезку, колбасы, копчености и рыбные блюда нельзя оставлять на столе надолго. Их следует сразу переложить в герметичные контейнеры или пакеты с застежкой и поставить в холодильник или морозильную камеру. Без холода такие продукты быстро обветриваются и теряют вкус.

Какие блюда не стоит хранить долго

Салаты с майонезом, йогуртом или другими соусами безопасно хранить не более 12 часов. Если они простояли дольше или имели контакт с теплом — их лучше не доедать. Так же не стоит хранить открытые консервированные овощи и грибы, если они долго были вне холодильника.

Что можно заморозить без потери качества

В морозильную камеру хорошо подходят:

  • мясные изделия и нарезка;
  • копченая рыба, сыр, икра;
  • фрукты и овощи (для супов и компотов);
  • хлеб и булочки.

Замораживание помогает сохранить продукты до следующих дней без порчи.

Основные правила хранения еды после праздников

  • Храните каждое блюдо отдельно.
  • Используйте чистые сухие контейнеры.
  • Не смешивайте остатки разных блюд.
  • Холодец и заливную рыбу держите в холодильнике, но не замораживайте.
  • Десерты с кремом — только в холодильнике.

Мы уже писали о том, как ухаживать за елкой, чтобы она сохранила аромат и выглядела опрятно до самых праздников.

Ранее сообщалось о том, как выбрать флеш-гирлянду и где она будет выглядеть лучше всего.

Также мы объясняли то, как простой раствор помогает сохранить хвою зеленой надолго.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
