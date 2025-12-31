Відео
Що робити з їжею після Нового року, щоб вона не пропала

Що робити з їжею після Нового року, щоб вона не пропала

Дата публікації: 31 грудня 2025 14:36
Як зберігати їжу після Нового року - правила, щоб вона не зіпсувалась
Стіл з їжею та напоями для святкування. Фото: iStockphoto

Після новорічного застілля часто залишається багато їжі, яка швидко псується без правильного зберігання. Щоб продукти не обвітрились і не стали небезпечними, важливо діяти одразу після свят.

Новини.LIVE пояснює, як зберігати залишки їжі після Нового року без ризику.

Читайте також:

Що потрібно прибрати одразу після застілля

М’ясну нарізку, ковбаси, копченості та рибні страви не можна залишати на столі надовго. Їх слід відразу перекласти в герметичні контейнери або пакети із застібкою й поставити в холодильник або морозильну камеру. Без холоду такі продукти швидко обвітрюються й втрачають смак.

Які страви не варто зберігати довго

Салати з майонезом, йогуртом чи іншими соусами безпечно зберігати не більше 12 годин. Якщо вони простояли довше або мали контакт із теплом — їх краще не доїдати. Так само не варто зберігати відкриті консервовані овочі й гриби, якщо вони довго були поза холодильником.

Що можна заморозити без втрати якості

До морозильної камери добре підходять:

  • м’ясні вироби та нарізка;
  • копчена риба, сир, ікра;
  • фрукти та овочі (для супів і компотів);
  • хліб і булочки.

Заморожування допомагає зберегти продукти до наступних днів без псування.

Основні правила зберігання їжі після свят

  • Зберігайте кожну страву окремо.
  • Використовуйте чисті сухі контейнери.
  • Не змішуйте залишки різних страв.
  • Холодець і заливну рибу тримайте в холодильнику, але не заморожуйте.
  • Десерти з кремом — лише в холодильнику.

Ми вже писали про те, як доглядати за ялинкою, щоб вона зберегла аромат і виглядала охайно до самих свят.

Раніше повідомлялося про те, як обрати флеш-гірлянду й де вона виглядатиме найкраще.

Також ми пояснювали те, як простий розчин допомагає зберегти хвою зеленою надовго.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
