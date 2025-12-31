Як зберігати їжу після Нового року - правила, щоб вона не зіпсувалась

Стіл з їжею та напоями для святкування. Фото: iStockphoto

Після новорічного застілля часто залишається багато їжі, яка швидко псується без правильного зберігання. Щоб продукти не обвітрились і не стали небезпечними, важливо діяти одразу після свят.

Новини.LIVE пояснює, як зберігати залишки їжі після Нового року без ризику.

Що потрібно прибрати одразу після застілля

М’ясну нарізку, ковбаси, копченості та рибні страви не можна залишати на столі надовго. Їх слід відразу перекласти в герметичні контейнери або пакети із застібкою й поставити в холодильник або морозильну камеру. Без холоду такі продукти швидко обвітрюються й втрачають смак.

Які страви не варто зберігати довго

Салати з майонезом, йогуртом чи іншими соусами безпечно зберігати не більше 12 годин. Якщо вони простояли довше або мали контакт із теплом — їх краще не доїдати. Так само не варто зберігати відкриті консервовані овочі й гриби, якщо вони довго були поза холодильником.

Що можна заморозити без втрати якості

До морозильної камери добре підходять:

м’ясні вироби та нарізка;

копчена риба, сир, ікра;

фрукти та овочі (для супів і компотів);

хліб і булочки.

Заморожування допомагає зберегти продукти до наступних днів без псування.

Основні правила зберігання їжі після свят

Зберігайте кожну страву окремо.

Використовуйте чисті сухі контейнери.

Не змішуйте залишки різних страв.

Холодець і заливну рибу тримайте в холодильнику, але не заморожуйте.

Десерти з кремом — лише в холодильнику.

