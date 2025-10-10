Видео
Чем заменить перегной осенью — секрет огородников с овсянкой

Дата публикации 10 октября 2025 23:40
Чем заменить перегной осенью - как овсянка делает почву плодородной и рыхлой
Овсянка в деревянной тарелке. Фото: Depositphotos

Оказывается, обычная овсяная крупа может стать эффективным натуральным удобрением для огорода. Она делает землю рыхлой, живой и невероятно плодородной — без химии и лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать овсянку осенью, чтобы подпитать почву и подготовить ее к весенним посадкам.

Читайте также:

Как работает овсянка

Крупа содержит белки, крахмал, витамины и микроэлементы. Попадая в землю, она питает микроорганизмы, которые превращают ее в естественное удобрение. Благодаря этому улучшается структура почвы, активируется микрофлора и повышается устойчивость растений к болезням.

Как применять

  • На грядках: рассыпьте по 1 ст. ложке на 1 м² и перекопайте с землей.
  • Для рассады: добавьте щепотку в смесь при подготовке субстрата.
  • Для сохранения влаги: после внесения накройте слоем мульчи.

Когда вносить осенью

Лучшее время — середина или конец октября, когда основные культуры уже собраны, но земля еще теплая. Именно тогда микроорганизмы активно перерабатывают органику, и к весне почва становится рыхлой и питательной.

Через 10-14 дней почва становится рыхлой и питательной, а растения начинают расти быстрее. Единственный нюанс — микроорганизмы временно потребляют азот, поэтому стоит добавить немного мочевины или зеленого удобрения.

Мы уже писали о том, как подготовить сад к зиме.

Ранее объясняли то, какие культуры можно выращивать прямо на компостной яме.

Подробнее рассказывали о том, как уберечь яблони от зимних холодов.

урожай удобрения советы огород овсянка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
