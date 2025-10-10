Чем заменить перегной осенью - как овсянка делает почву плодородной и рыхлой

Чем заменить перегной осенью — секрет огородников с овсянкой
Оказывается, обычная овсяная крупа может стать эффективным натуральным удобрением для огорода. Она делает землю рыхлой, живой и невероятно плодородной — без химии и лишних затрат.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать овсянку осенью, чтобы подпитать почву и подготовить ее к весенним посадкам.
Как работает овсянка
Крупа содержит белки, крахмал, витамины и микроэлементы. Попадая в землю, она питает микроорганизмы, которые превращают ее в естественное удобрение. Благодаря этому улучшается структура почвы, активируется микрофлора и повышается устойчивость растений к болезням.
Как применять
- На грядках: рассыпьте по 1 ст. ложке на 1 м² и перекопайте с землей.
- Для рассады: добавьте щепотку в смесь при подготовке субстрата.
- Для сохранения влаги: после внесения накройте слоем мульчи.
Когда вносить осенью
Лучшее время — середина или конец октября, когда основные культуры уже собраны, но земля еще теплая. Именно тогда микроорганизмы активно перерабатывают органику, и к весне почва становится рыхлой и питательной.
Через 10-14 дней почва становится рыхлой и питательной, а растения начинают расти быстрее. Единственный нюанс — микроорганизмы временно потребляют азот, поэтому стоит добавить немного мочевины или зеленого удобрения.
