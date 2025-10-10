Чим замінити перегній восени - як вівсянка робить ґрунт родючим і пухким

Вівсянка у дерев'яній тарілці. Фото: Depositphotos

Виявляється, звичайна вівсяна крупа може стати ефективним натуральним добривом для городу. Вона робить землю пухкою, живою й неймовірно родючою — без хімії та зайвих витрат.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використовувати вівсянку восени, щоб підживити ґрунт і підготувати його до весняних посадок.

Як працює вівсянка

Крупа містить білки, крохмаль, вітаміни та мікроелементи. Потрапляючи в землю, вона живить мікроорганізми, які перетворюють її на природне добриво. Завдяки цьому покращується структура ґрунту, активується мікрофлора й підвищується стійкість рослин до хвороб.

Як застосовувати

На грядках: розсипте по 1 ст. ложці на 1 м² і перекопайте із землею.

Для розсади: додайте щіпку у суміш під час підготовки субстрату.

Для збереження вологи: після внесення накрийте шаром мульчі.

Коли вносити восени

Найкращий час — середина або кінець жовтня, коли основні культури вже зібрано, але земля ще тепла. Саме тоді мікроорганізми активно переробляють органіку, і до весни ґрунт стає пухким і поживним.

Через 10-14 днів ґрунт стає пухким і поживним, а рослини починають рости швидше. Єдиний нюанс — мікроорганізми тимчасово споживають азот, тому варто додати трохи сечовини або зеленого добрива.

