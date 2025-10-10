Відео
Чим замінити перегній восени — секрет городників із вівсянкою

Чим замінити перегній восени — секрет городників із вівсянкою

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 23:40
Чим замінити перегній восени - як вівсянка робить ґрунт родючим і пухким
Вівсянка у дерев'яній тарілці. Фото: Depositphotos

Виявляється, звичайна вівсяна крупа може стати ефективним натуральним добривом для городу. Вона робить землю пухкою, живою й неймовірно родючою — без хімії та зайвих витрат.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використовувати вівсянку восени, щоб підживити ґрунт і підготувати його до весняних посадок.

Читайте також:

Як працює вівсянка

Крупа містить білки, крохмаль, вітаміни та мікроелементи. Потрапляючи в землю, вона живить мікроорганізми, які перетворюють її на природне добриво. Завдяки цьому покращується структура ґрунту, активується мікрофлора й підвищується стійкість рослин до хвороб.

Як застосовувати

  • На грядках: розсипте по 1 ст. ложці на 1 м² і перекопайте із землею.
  • Для розсади: додайте щіпку у суміш під час підготовки субстрату.
  • Для збереження вологи: після внесення накрийте шаром мульчі.

Коли вносити восени

Найкращий час — середина або кінець жовтня, коли основні культури вже зібрано, але земля ще тепла. Саме тоді мікроорганізми активно переробляють органіку, і до весни ґрунт стає пухким і поживним.

Через 10-14 днів ґрунт стає пухким і поживним, а рослини починають рости швидше. Єдиний нюанс — мікроорганізми тимчасово споживають азот, тому варто додати трохи сечовини або зеленого добрива.

Ми вже писали про те, як підготувати сад до зими.

Раніше пояснювали те, які культури можна вирощувати прямо на компостній ямі.

Детальніше розповідали про те, як уберегти яблуні від зимових холодів.

врожай добрива поради город вівсянка
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
