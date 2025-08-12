Видео
Чем стоит подкормить виноград в августе 2025 — лучшие удобрения

Чем стоит подкормить виноград в августе 2025 — лучшие удобрения

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 19:30
Чем надо подкормить виноград в августе 2025 — советы дачникам
Человек, который подпитывает виноград на огороде. Фото: Freepik

В последний месяц лета виноград активно созревает и формирует вкусные ягоды, поэтому важно не упустить этот момент и позаботиться о нем. Опытные дачники рассказали, почему нужно подкармливать эту культуру в августе и какие удобрения необходимо вносить под нее.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Почему виноград стоит подкармливать в августе

В последние дни лета кусты винограда готовятся заканчивать вегетационный период, поэтому в ягодах накапливаются сахара, ветви начинают созревать, а сам виноград закладывает урожай на будущее. Для этого культуре нужен фосфор с калием.

Эти питательные элементы помогают древесине вызревать, а корням — стать крепче перед зимой.

Виноград
Урожай винограда на огороде. Фото: Pinterest

Какие удобрения вносить под виноград в августе

Минеральные удобрения

В конце лета винограду нужен монофосфат, в состав которого входит много калия с фосфором. Для этого вам нужны такие ингредиенты, как:

  • Монофосфат калия — одна столовая ложка
  • Вода — десять литров

Растворите средство в воде и внесите приготовленную смесь под каждый взрослый куст.

Также можете внести сульфат калия и суперфосфат, который перед этим нужно растворить в горячей воде. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Сульфат калия — 20 грамм
  • Суперфосфат — 20 грамм
  • Вода — десять литров

Органические удобрения

Из списка органических удобрений винограду нужна древесная зола, в состав которой входит много калия, фосфора и микроэлементов. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — два стакана
  • Вода — десять литров

Смешайте это между собой и оставьте настояться на одни сутки, время от времени перемешивая раствор. Затем им полейте виноград под самый корень.

