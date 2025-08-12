Чем надо подкормить виноград в августе 2025 — советы дачникам

Чем стоит подкормить виноград в августе 2025 — лучшие удобрения
В последний месяц лета виноград активно созревает и формирует вкусные ягоды, поэтому важно не упустить этот момент и позаботиться о нем. Опытные дачники рассказали, почему нужно подкармливать эту культуру в августе и какие удобрения необходимо вносить под нее.
Почему виноград стоит подкармливать в августе
В последние дни лета кусты винограда готовятся заканчивать вегетационный период, поэтому в ягодах накапливаются сахара, ветви начинают созревать, а сам виноград закладывает урожай на будущее. Для этого культуре нужен фосфор с калием.
Эти питательные элементы помогают древесине вызревать, а корням — стать крепче перед зимой.
Какие удобрения вносить под виноград в августе
Минеральные удобрения
В конце лета винограду нужен монофосфат, в состав которого входит много калия с фосфором. Для этого вам нужны такие ингредиенты, как:
- Монофосфат калия — одна столовая ложка
- Вода — десять литров
Растворите средство в воде и внесите приготовленную смесь под каждый взрослый куст.
Также можете внести сульфат калия и суперфосфат, который перед этим нужно растворить в горячей воде. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Сульфат калия — 20 грамм
- Суперфосфат — 20 грамм
- Вода — десять литров
Органические удобрения
Из списка органических удобрений винограду нужна древесная зола, в состав которой входит много калия, фосфора и микроэлементов. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — два стакана
- Вода — десять литров
Смешайте это между собой и оставьте настояться на одни сутки, время от времени перемешивая раствор. Затем им полейте виноград под самый корень.
