Чим треба підживити виноград у серпні 2025 — поради дачникам

Людина, яка підживлює виноград на городі. Фото: Freepik

В останній місяць літа виноград активно достигає і формує смачні ягоди, тому важливо не впустити цей момент і подбати про нього. Досвідчені дачники розповіли, чому потрібно підживлювати цю культуру в серпні та які добрива необхідно вносити під неї.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Чому виноград варто підживлювати в серпні

В останні дні літа кущі винограду готуються закінчувати вегетаційний період, тому в ягодах накопичуються цукри, гілки починають достигати, а сам виноград закладає врожай на майбутнє. Для цього культурі потрібен фосфор з калієм.

Ці поживні елементи допомагають деревині вистигати, а корінню — стати міцнішим перед зимою.

Врожай винограду на городі. Фото: Pinterest

Які добрива вносити під виноград у серпні

Мінеральні добрива

Наприкінці літа винограду потрібен монофосфат, до складу якого входить багато калію з фосфором. Для цього вам потрібні такі інгредієнти, як:

Монофосфат калію — одна столова ложка

Вода — десять літрів

Розчиніть засіб у воді та внесіть приготовлену суміш під кожен дорослий кущ.

Також можете внести сульфат калію і суперфосфат, який перед цим потрібно розчинити у гарячій воді. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Сульфат калію — 20 грамів

Суперфосфат — 20 грамів

Вода — десять літрів

Органічні добрива

Зі списку органічних добрив винограду потрібен деревний попіл, до складу якого входить багато калію, фосфору і мікроелементів. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

Деревний попіл — дві склянки

Вода — десять літрів

Змішайте це між собою і залиште настоятися на одну добу, час від часу перемішуючи розчин. Потім ним полийте виноград під самий корінь.

