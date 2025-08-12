Відео
Чим варто підживити виноград у серпні 2025 — найкращі добрива

Дата публікації: 12 серпня 2025 19:30
Чим треба підживити виноград у серпні 2025 — поради дачникам
Людина, яка підживлює виноград на городі. Фото: Freepik

В останній місяць літа виноград активно достигає і формує смачні ягоди, тому важливо не впустити цей момент і подбати про нього. Досвідчені дачники розповіли, чому потрібно підживлювати цю культуру в серпні та які добрива необхідно вносити під неї.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Чому виноград варто підживлювати в серпні

В останні дні літа кущі винограду готуються закінчувати вегетаційний період, тому в ягодах накопичуються цукри, гілки починають достигати, а сам виноград закладає врожай на майбутнє. Для цього культурі потрібен фосфор з калієм.

Ці поживні елементи допомагають деревині вистигати, а корінню — стати міцнішим перед зимою.

Виноград
Врожай винограду на городі. Фото: Pinterest

Які добрива вносити під виноград у серпні

Мінеральні добрива

Наприкінці літа винограду потрібен монофосфат, до складу якого входить багато калію з фосфором. Для цього вам потрібні такі інгредієнти, як:

  • Монофосфат калію — одна столова ложка
  • Вода — десять літрів

Розчиніть засіб у воді та внесіть приготовлену суміш під кожен дорослий кущ. 

Також можете внести сульфат калію і суперфосфат, який перед цим потрібно розчинити у гарячій воді. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сульфат калію — 20 грамів
  • Суперфосфат — 20 грамів
  • Вода — десять літрів

Органічні добрива

Зі списку органічних добрив винограду потрібен деревний попіл, до складу якого входить багато калію, фосфору і мікроелементів. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

  • Деревний попіл — дві склянки
  • Вода — десять літрів

Змішайте це між собою і залиште настоятися на одну добу, час від часу перемішуючи розчин. Потім ним полийте виноград під самий корінь.

Нагадаємо, ми писали про те, чому потрібно підв’язувати виноград і як це робити. 

Раніше ми розповідали про те, чому виноград виростає дрібним і як це виправити. 

Також ми повідомляли про те, які сорти винограду варто посадити на городі.

