Чим треба підживити виноград у серпні 2025 — поради дачникам

Чим варто підживити виноград у серпні 2025 — найкращі добрива
В останній місяць літа виноград активно достигає і формує смачні ягоди, тому важливо не впустити цей момент і подбати про нього. Досвідчені дачники розповіли, чому потрібно підживлювати цю культуру в серпні та які добрива необхідно вносити під неї.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чому виноград варто підживлювати в серпні
В останні дні літа кущі винограду готуються закінчувати вегетаційний період, тому в ягодах накопичуються цукри, гілки починають достигати, а сам виноград закладає врожай на майбутнє. Для цього культурі потрібен фосфор з калієм.
Ці поживні елементи допомагають деревині вистигати, а корінню — стати міцнішим перед зимою.
Які добрива вносити під виноград у серпні
Мінеральні добрива
Наприкінці літа винограду потрібен монофосфат, до складу якого входить багато калію з фосфором. Для цього вам потрібні такі інгредієнти, як:
- Монофосфат калію — одна столова ложка
- Вода — десять літрів
Розчиніть засіб у воді та внесіть приготовлену суміш під кожен дорослий кущ.
Також можете внести сульфат калію і суперфосфат, який перед цим потрібно розчинити у гарячій воді. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Сульфат калію — 20 грамів
- Суперфосфат — 20 грамів
- Вода — десять літрів
Органічні добрива
Зі списку органічних добрив винограду потрібен деревний попіл, до складу якого входить багато калію, фосфору і мікроелементів. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:
- Деревний попіл — дві склянки
- Вода — десять літрів
Змішайте це між собою і залиште настоятися на одну добу, час від часу перемішуючи розчин. Потім ним полийте виноград під самий корінь.
