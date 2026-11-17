Укрытие грядок листьями осенью. Фото: shutterstock.com

Озимый чеснок обязательно нужно укрыть осенью. Огородники ищут солому, агроволокно и другие материалы. А на Прикарпатье хозяйка нашла необычный способ защитить грядки от морозов и заодно избавиться от лишней работы весной. Для этого нужен материал, которого осенью в избытке почти в каждом саду.

Полезным лайфхаком поделилась садоводка Светлана Бойко из Рожнятова, рассказывает "Інформатор". Этим методом она пользуется уже более десяти лет и уверяет, что благодаря ему чеснок даже не приходится окучивать.

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Чем укрыть озимый чеснок от морозов

Секрет Светланы Бойко удивительно прост — обычные опавшие листья грецкого ореха. Каждую осень женщина укрывает ими посадки чеснока и лука.

Делает это так:

Раскладывает на грядках толстый слой ореховых листьев. Сверху пересыпает его пеплом. Накрывает металлической сеткой, чтобы ветер не разносил листья.

В таком виде грядки остаются до весны. Листья создают защитный слой, который смягчает температурные колебания и помогает уберечь почву от резкого промерзания.

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После зимы, когда становится теплее, хозяйка убирает только металлическую сетку, а листья оставляет на грядках. Они превращаются в естественную мульчу. Таким образом, органика:

затеняет землю;

сдерживает прорастание сорняков;

помогает удерживать влагу.

По словам Светланы, благодаря такому способу ей вообще не приходится окучивать чеснок. Достаточно лишь периодически поливать посадки, если долгое время нет дождей.

Что нужно знать перед укрытием чеснока на зиму

Укрывать чеснок лучше после устойчивого похолодания, когда почва начинает подмерзать. Не допускайте образования слишком плотного, мокрого слоя листьев. Весной проверяйте состояние грядок. Если земля долго остается сырой, часть мульчи стоит убрать.

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