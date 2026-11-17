Укриття грядок листям восени. Фото: shutterstock.com

Озимий часник обов'язково потрібно укрити восени. Городники шукають солому, агроволокно та інші матеріали. А на Прикарпатті господиня знайшла незвичайний спосіб захистити грядки від морозів, і заодно позбутися зайвої роботи навесні. Для цього потрібен матеріал, якого восени вдосталь майже в кожному саду.

Корисним лайфхаком поділилася садівниця Світлана Бойко з Рожнятова, розповідає "Інформатор". Цим методом вона користується уже понад десять років і запевняє, що завдяки йому часник навіть не доводиться сапати.

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Чим укрити озимий часник від морозів

Секрет Світлани Бойко напрочуд простий — звичайне опале листя волоського горіха. Щоосені жінка вкриває ним посадки часнику та цибулі.

Робить це так:

Розкладає на грядках щедрий шар горіхового листя. Зверху пересипає його попелом. Накриває металевою сіткою, щоб вітер не розносив листя.

У такому вигляді грядки залишаються до весни. Листя створює захисний шар, який пом'якшує температурні коливання та допомагає вберегти ґрунт від різкого промерзання.

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Чому навесні часник не потрібно сапати

Після зими, коли теплішає, господиня прибирає лише металеву сітку, а листя залишає на грядках. Воно перетворюється на природну мульчу. Таким чином органіка:

затіняє землю;

стримує проростання бур'янів;

допомагає утримувати вологу.

За словами пані Світлани, завдяки такому способу їй узагалі не доводиться сапати часник. Достатньо лише періодично поливати посадки, якщо тривалий час немає дощів.

Що варто знати перед укриттям часнику на зиму

Укривати часник краще після стійкого похолодання, коли ґрунт починає підмерзати. Не допускайте утворення надто щільного, мокрого шару листя. Навесні перевіряйте стан грядок. Якщо земля довго залишається сирою, частину мульчі варто прибрати.

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