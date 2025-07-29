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Главная Дом и огород Крыжовник на огороде начал засыхать — как сохранить урожай

Крыжовник на огороде начал засыхать — как сохранить урожай

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 16:54
Почему крыжовник на огороде засыхает — как спасти урожай, советы дачникам
Человек, который собирает урожай крыжовника на огороде. Фото: Decorexpro

В последнее время на украинских дачах все чаще можно увидеть неприятное явление — высыхание крыжовника. Опытные дачники рассказали, что становится причиной возникновения этой проблемы в июле и что нужно обязательно сделать, чтобы вовремя спасти урожай на кустах.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему начинает засыхать крыжовник

Дачники с опытом говорят, что в июле ягодные кустарники могут засыхать из-за того, что им не хватает питательных элементов, их корневая система перегревается или они просто заболели. Однако, существуют эффективные методы, которые помогут вернуть урожай на этих кустах.

Крыжовник
Высыхание куста крыжовника на огороде. Фото: Decorexpro

Как спасти урожай крыжовника, если он сохнет

Подкормка кустов крыжовника

Дачники с опытом рекомендуют в июле подкормить кусты крыжовника древесной золой, которая содержит большое количество калия и фосфора. Первый микроэлемент помогает ягодам наливаться, а второй — поддерживает корневую систему кустов.

Для подкормки растений рассыпьте золу вокруг кустов или залейте ее горячей водой, оставьте настояться на несколько дней и полейте готовым раствором кусты. Также можете закопать возле кустов банановую кожуру или сделать из нее настой.

Защита корней от жары

Если земля, в которой растет ваш крыжовник, сухая и трескается, его корни не могут правильно выполнять свои функции. Чтобы защитить корни от жары, замульчируйте ягодные кустарники соломой, травой или даже обычным картоном.

Также кусты этой ягоды можно защитить, накрыв их агроволокном, чтобы затенить растения.

Проверка наличия болезней

Если листья на ваших кустах имеют пятна, скручиваются или сохнут, возможно, они пострадали от грибка. Чтобы решить эту проблему, приготовьте настой из обычного чеснока или полыни. Этот метод считается наиболее простым и эффективным.

Если под рукой есть хозяйственное мыло, можете добавить его к этим настоям, чтобы эффективнее защитить кусты крыжовника на огороде.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать кусты крыжовника на огороде.

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ягоды советы огород эффективные способы Крыжовник кусты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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