Чому аґрус на городі засихає — як врятувати врожай, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай аґрусу на городі. Фото: Decorexpro

Останнім часом на українських дачах дедалі частіше можна побачити неприємне явище — висихання аґрусу. Досвідчені дачники розповіли, що стає причиною виникнення цієї проблеми в липні та що потрібно обов’язково зробити, щоб вчасно врятувати врожай на кущах.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Дачники з досвідом кажуть, що в липні ягідні чагарники можуть засихати через те, що їм не вистачає поживних елементів, їхня коренева система перегрівається або вони просто захворіли. Однак існують ефективні методи, які допоможуть повернути врожай на цих кущах.

Висихання куща аґрусу на городі. Фото: Decorexpro

Як врятувати врожай аґрусу, якщо він сохне

Підживлення кущів

Дачники з досвідом рекомендують у липні підживити кущі аґрусу деревною золою, яка містить велику кількість калію і фосфору. Перший мікроелемент допомагає ягодам наливатися, а другий — підтримує кореневу систему кущів.

Для підживлення рослин розсипте золу навколо кущів або залийте її гарячою водою, залиште настоятися на кілька днів і полийте готовим розчином кущі. Також можете закопати біля кущів бананову шкірку або зробити з неї настій.

Захист коріння від спеки

Якщо земля, в якій росте ваш аґрус, суха і тріскається, його коріння не може правильно виконувати свої функції. Щоб захистити коріння від спеки, замульчуйте ягідні чагарники соломою, травою чи навіть звичайним картоном.

Також кущі цієї ягоди можна захистити, накривши їх агроволокном, щоб затінити рослини.

Перевірка наявності хвороб

Якщо листя на ваших кущах має плями, скручується чи сохне, можливо, вони постраждали від грибка. Щоб вирішити цю проблему, приготуйте настій зі звичайного часнику або полину. Цей метод вважається найбільш простим і ефективним.

Якщо під рукою є господарське мило, можете додати його до цих настоїв, щоб ефективніше захистити кущі аґрусу на городі.

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