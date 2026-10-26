Усталость от несправедливости — психотерапевт и писательница Ксения Тейлор

Есть вещи, к которым невозможно привыкнуть, даже если они повторяются каждый день. Невозможно привыкнуть к звуку баллистической ракеты, летящей на твой город, к сообщениям о погибших детях, к разрушенным домам, в которых ещё вчера жили люди, к фотографиям детских колясок среди обломков. Невозможно привыкнуть к тому, что обычный день, который ты планировала провести с семьёй, вдруг превращается в ещё одну историю о поиске безопасного места. И, пожалуй, самое трудное — осознавать, что даже после всего пережитого ты открываешь новости и снова сталкиваешься с тем, что трудно объяснить с точки зрения элементарной человечности.

В ночь на 22 октября 2026 года Россия снова [атаковала Киев баллистическими ракетами](https://videos.novyny.live/news/rf-vipustila-21-raketu-po-kiievu-pislia-peregovoriv-efir-denlive-350385.html). Разрушения, погибший, раненые, повреждённая гражданская инфраструктура — всё это не абстрактные сообщения в ленте новостей, а наша ежедневная реальность. В результате удара погиб человек, среди раненых были дети. Мы снова проснулись в стране, где никто не может гарантировать, что следующая ночь будет спокойной, а следующее утро начнётся не с воздушной тревоги.

И почти одновременно с известиями об очередных российских атаках мир услышал слова специального посланника президента США Стива Уиткоффа, который [назвал путина гуманистом](https://news.novyny.live/vitkoff-nazvav-putina-gumanistom-pid-chas-zustrichi-v-rosiyi-350194.html). Это произошло во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября 2026 года, после освобождения американского гражданина Стивена Хаббарда, которого россия удерживала в заключении. Уиткофф поблагодарил путина и охарактеризовал его именно этим словом.

Я не знаю, что чувствует человек, произносящий такие слова рядом с российским президентом. Не могу знать его мотивов и не собираюсь ставить ему психологические диагнозы. Но я знаю, что чувствуют украинцы, которые читают эти новости после очередной ночи под обстрелами. И как психотерапевт, и как человек, живущий в Украине, я считаю важным говорить об этом не только языком политического возмущения, но и языком психологии, ведь речь идёт о последствиях, которые значительно глубже, чем одно неудачное заявление или очередной дипломатический скандал.

Что происходит с человеком, когда он живёт в реальности, где его непосредственный опыт противоречит тому, что ему предлагают считать правдой?

Когда слова теряют значение

Для человека, находящегося в безопасности за тысячи километров от войны, слово «гуманист» может быть элементом дипломатического протокола, способом выразить благодарность или частью политической игры. Для украинца, который только что провёл ночь в укрытии, услышал о гибели ребёнка или узнал, что российская ракета разрушила жилой дом, это слово имеет совсем другой вес. Оно сталкивается с конкретной реальностью, в которой человеческая жизнь ежедневно оказывается под угрозой вследствие российской агрессии.

Гуманизм — это не комплимент, которым можно обменяться за столом переговоров. Это уважение к человеческой жизни, достоинству, свободе и праву человека не быть жертвой чужих политических амбиций. И когда понятия, которые должны определять наши моральные ориентиры, начинают использоваться так, что противоречат очевидным последствиям действий, у человека возникает глубокое внутреннее неприятие. Он слышит слова, но больше не может доверять их значению.

Это не означает, что одно высказывание способно разрушить все наши представления о мире. Однако, когда подобные противоречия накапливаются, человек начинает терять доверие не только к конкретным политикам, но и к институтам, международным договорённостям, дипломатическим заверениям и самому языку, которым описывают справедливость, мир и человечность.

Мы видим, что происходит с Украиной. Мы знаем цену каждого дня этой войны. Мы видим разрушенные города, захоронения, больницы, работающие под угрозой новых ударов, энергетическую инфраструктуру, которую россия пытается уничтожить, семьи, потерявшие близких, и детей, чьё детство проходит между тревогами и укрытиями. Поэтому, когда кто-то называет гуманистом руководителя государства, ведущего против Украины полномасштабную войну, мы имеем право спросить: что именно сегодня означает это слово и осталось ли в нём место для тех людей, которые гибнут?

Можно вести переговоры, искать дипломатические решения, освобождать незаконно удерживаемых людей и пытаться прекратить войну. Всё это важно. Но дипломатия не должна требовать от нас отказа от собственного опыта, а стремление к миру не может означать, что агрессию нужно называть гуманизмом, а защиту своей страны — препятствием на пути к миру.

Украинцы не отказываются от мира. Мы хотим жить в стране, где не нужно каждую ночь думать о том, куда бежать во время ракетной атаки, где ребёнок может спокойно спать в своей кровати, где человеку не приходится выбирать между работой и безопасностью, а семьи не живут в постоянном ожидании известия о смерти близких. Мы хотим мира, который не станет другим названием капитуляции, утраты свободы или отложенной угрозы нового нападения.

Мы смеёмся, но нам больно

В последнее время я всё чаще замечаю, как украинцы реагируют на очередные заявления Дональда Трампа. Мы шутим, иронизируем, спрашиваем друг друга, что он скажет в следующий раз, удивляемся новым противоречивым высказываниям и порой превращаем политический абсурд в мемы. В этом юморе есть наша изобретательность, способность быстро реагировать на обстоятельства, потребность поддерживать друг друга и хотя бы на несколько минут отстраниться от того, что вызывает сильное эмоциональное напряжение.

Однако я не думаю, что этот смех стоит воспринимать как признак равнодушия. Часто за ним стоит совсем другое переживание. Когда человек не может повлиять на решения мирового лидера, но видит, что эти решения могут иметь последствия для его страны, юмор становится одним из способов вернуть себе хотя бы часть ощущения контроля. Мы можем не изменить чужой политики, но можем назвать абсурд абсурдом, распознать противоречие и не позволить ему полностью завладеть нашим сознанием.

Впрочем, смех не отменяет боли. Иногда мы шутим, а через несколько минут читаем сообщения о погибших и не знаем, что сказать. Иногда ирония помогает пережить напряжение, но потом приходит усталость, которую уже не хочется скрывать за остроумием. Не каждая шутка означает, что человек справился со своими переживаниями, так же как отсутствие слёз не означает, что ему не больно.

Как психотерапевт, я хочу подчеркнуть: нам не нужно стыдиться собственных реакций. Мы можем злиться, возмущаться, смеяться, плакать, чувствовать бессилие или на какое-то время вообще не иметь желания обсуждать политику. Психика каждого человека реагирует на длительную угрозу по-своему, и ни одна из этих реакций сама по себе не свидетельствует о слабости.

Опасность начинается там, где мы требуем от себя непрерывной мобилизации, словно человек может бесконечно находиться в состоянии готовности к борьбе и никогда не нуждаться в восстановлении. Мы не машины, которые можно зарядить ещё одной мотивационной речью. Мы люди, которые устают, грустят, любят, боятся, работают и пытаются найти силы для следующего дня.

Война истощает не только страхом

Когда мы говорим о психологических последствиях войны, обычно вспоминаем тревогу, нарушения сна, панические реакции, постоянную настороженность, переживание утраты и страх за жизнь. Всё это действительно важно. Однако существует ещё один уровень переживаний, заслуживающий отдельного внимания, — истощение от несправедливости, обесценивания и повторного столкновения с ситуациями, в которых человеческое достоинство словно перестаёт быть важным для тех, кто принимает решения.

Представим человека, который провёл ночь в укрытии, почти не спал, утром проверил, все ли его близкие живы, пошёл на работу, пытался сосредоточиться на обычных задачах, а потом прочитал заявление, в котором ответственность за продолжение войны перекладывают на Украину или оправдывают российского руководителя. Для этого человека новость становится не просто информацией. Она может восприниматься как отрицание его опыта, обесценивание пережитого и требование ещё раз доказать очевидное: Украина защищается от агрессии, а не создаёт её.

В психологии есть понятие морального дистресса — болезненного переживания, возникающего, когда человек сталкивается с действиями или решениями, противоречащими его глубоким моральным убеждениям, особенно когда у него недостаточно возможностей изменить ситуацию. Этот термин не объясняет всех переживаний украинцев и не является диагнозом для каждого, кто возмущается политическими заявлениями. Однако он помогает понять, почему несправедливость может истощать не меньше, чем постоянная неопределённость.

Мы можем чувствовать гнев, потому что видим нарушение справедливости; бессилие, потому что не можем непосредственно влиять на решения людей, от которых зависит международная политика; разочарование, потому что ожидали большей ответственности от государств, говорящих о свободе и правах человека. Если такие переживания накапливаются, человек может становиться раздражительнее, терять доверие, избегать общения или чувствовать, что у него уже не хватает сил реагировать на новые события.

Именно поэтому я не хотела бы, чтобы украинцы воспринимали собственную усталость как личное поражение. Если вам сегодня тяжелее, чем год назад, это не обязательно означает, что вы стали слабее. Возможно, вы слишком долго живёте в условиях, требующих от вас больше ресурсов, чем вы успеваете восстановить. Возможно, вы потеряли близких, дом, работу, привычный образ жизни или ощущение безопасности, а теперь вынуждены ещё и тратить силы на то, чтобы объяснять другим очевидность происходящего с вами.

Мы должны позволить себе признать эту усталость. Не для того, чтобы опустить руки, а для того, чтобы понять, в какой поддержке нуждаемся, где можем восстановить силы и что стоит изменить в собственной повседневности, чтобы не оставаться наедине с истощением.

Как жить, когда справедливость не приходит вовремя?

Этот вопрос я задаю себе не только как психотерапевт, но и как человек, который живёт в Киеве, работает, пишет, заботится о семье и пытается планировать жизнь в обстоятельствах, которые невозможно полностью предвидеть.

Сегодня я могу собираться с внуком в бассейн, думать об обычных делах, планировать работу, а потом начинается воздушная тревога, и все планы отходят на второй план. Мы направляемся в укрытие, следим за сообщениями, ждём, когда опасность минует. А когда она проходит, нужно возвращаться к жизни, которую никто за нас не проживёт: работать, решать бытовые вопросы, поддерживать близких, выполнять профессиональные обязанности и находить силы для завтрашнего дня.

У меня нет универсального рецепта, который позволил бы человеку не чувствовать боли в таких обстоятельствах. Не думаю, что он вообще существует. Однако психотерапевтический опыт позволяет говорить о нескольких принципах, помогающих сохранять внутреннюю опору, когда внешний мир не даёт достаточного ощущения безопасности и справедливости.

Прежде всего стоит разделять то, на что мы можем влиять, и то, что от нас не зависит. Мы не можем лично заставить президента другого государства изменить свою позицию, прекратить манипуляции или принять решение, которое считаем правильным. Не можем гарантировать, что каждый международный партнёр будет действовать в соответствии с нашими ожиданиями. Но можем поддерживать украинских военных, помогать людям, оказавшимся в беде, работать, участвовать в общественной жизни, распространять проверенную информацию, требовать ответственности от политиков и делать то, что соответствует нашим ценностям.

Это не означает, что небольшие действия заменят необходимые политические решения или военную помощь. Они не заменят их. Однако они помогают нам не терять ощущения собственной способности действовать, которое особенно важно тогда, когда многие обстоятельства находятся вне нашего контроля.

Второй принцип — не требовать от себя постоянной силы. Мы привыкли говорить о несгибаемости украинцев, и это слово действительно описывает многое из того, что мы видим вокруг. Но если несгибаемость превращается в обязанность никогда не уставать, не плакать, не просить о помощи и не признавать собственных ограничений, она становится ещё одним бременем. Человек имеет право сказать: «Мне тяжело. Я сегодня не справляюсь так, как хотела бы. Мне нужна поддержка». Иногда именно это честное признание собственного состояния становится первым шагом к восстановлению.

Третий принцип — беречь себя от информационной перегрузки, не отворачиваясь от реальности. Нам нужна информация о безопасности, международных решениях, военной помощи и событиях, влияющих на нашу страну. Но бесконечное перечитывание возмутительных заявлений, просмотр одних и тех же кадров трагедий и постоянное обновление новостной ленты не обязательно делают нас лучше информированными. Вместо этого они могут усиливать напряжение и забирать силы, необходимые для повседневной жизни. Важно иметь надёжные источники информации, следить за необходимыми обновлениями и позволять себе делать паузы, когда это не противоречит требованиям безопасности.

Четвёртый принцип — не оставаться наедине со своими переживаниями. Человеку нужны другие люди, рядом с которыми можно не делать вид, что всё хорошо. Иногда достаточно разговора с другом, совместного ужина, объятий, возможности рассказать о тяжёлом дне или просто побыть рядом без необходимости что-либо объяснять. Если тревога, нарушения сна, эмоциональное истощение или другие симптомы становятся длительными и существенно мешают жить, стоит обратиться за профессиональной психологической или медицинской помощью. Это не признак слабости, а ответственное отношение к собственному состоянию.

И наконец, нужно возвращать в свою жизнь обычные вещи, приносящие удовольствие, даже если нам порой кажется, что радоваться во время войны неправильно. Приготовить любимое блюдо, прочитать книгу, пойти в театр, поплавать в бассейне, встретиться с друзьями, написать текст, купить цветы, поиграть с ребёнком — всё это не означает забыть о войне. Это означает не позволить войне забрать у нас всё, что делает жизнь человеческой.

Мы не обязаны отдавать войне каждую минуту своего существования, каждую радость, каждую мысль о будущем. Мы имеем право жить не только в ожидании следующей опасности, но и в пространстве собственных интересов, любви, творчества, профессиональных достижений и человеческих отношений. Это не бегство от реальности. Это сохранение того, ради чего мы продолжаем бороться.

Нам нужно не только выстоять, но и остаться живыми внутри

Когда я думаю об украинцах, меня поражает не только то, сколько всего мы переживаем, но и то, как много жизни продолжается рядом с войной. Люди открывают бизнесы, пишут книги, создают художественные проекты, учат детей, помогают военным, влюбляются, рожают, ремонтируют повреждённые дома, возобновляют работу и строят планы. Мы продолжаем делать то, что составляет содержание человеческой жизни, даже когда обстоятельства словно каждый день напоминают нам о её хрупкости.

Я не хочу романтизировать эти усилия или делать вид, что мы стали сильнее благодаря войне. Война приносит смерть, разрушения, потери и боль, которые нельзя оправдать никакими разговорами о росте или силе духа. Не каждая травма превращается в опыт, за который человек когда-нибудь будет благодарен. Некоторые потери остаются потерями, и мы имеем право горевать о том, что было отнято у нас без нашего согласия.

Однако даже в таких обстоятельствах человек может сохранять способность создавать что-то новое, поддерживать других, находить смысл в собственных действиях и постепенно восстанавливать то, что было нарушено войной. Не потому, что страдание является необходимым условием развития, а потому, что жизнь способна продолжаться, а люди — искать способы вернуть себе будущее.

Именно поэтому нам нужна не только военная и материальная поддержка, но и долгосрочное внимание к психологическому здоровью общества. Нам нужны доступная психотерапевтическая помощь, реабилитация, поддержка ветеранов и их семей, программы для детей, помощь людям, потерявшим близких или дома, и общество, в котором человек может говорить о своих переживаниях без стыда и стигмы. Мы не можем бесконечно требовать от людей выдерживать чрезвычайные нагрузки, не создавая условий для их восстановления.

И ещё одно. Нам не нужно убеждать себя, что мир справедлив, если наш опыт говорит об обратном. Не нужно оправдывать политические решения, которые считаем опасными, или делать вид, что слова влиятельных людей не имеют значения. Мы можем называть вещи своими именами, критиковать решения, требовать ответственности и одновременно заботиться о собственном психологическом состоянии. Гнев не лишает нас способности мыслить, а профессиональный взгляд не обязывает нас быть равнодушными.

Мы также не должны делать вывод, что весь мир молчит или что все люди за пределами Украины утратили способность различать добро и зло. В самих Соединённых Штатах заявление Уиткоффа вызвало критику со стороны американских политиков. Это важно помнить не для того, чтобы преуменьшить наше возмущение, а чтобы не позволить разочарованию превратиться в убеждение, будто мы остались совершенно одни. Есть люди, которые понимают происходящее, поддерживают Украину и выступают против оправдания агрессии. Наша задача — укреплять эти связи, говорить правду и продолжать отстаивать собственные интересы.

Жить дальше — не значит смириться

Я думаю, самый важный вопрос сегодня заключается не в том, как украинцам научиться не реагировать на несправедливость. Мы не должны становиться равнодушными к происходящему с нашей страной и не обязаны спокойно воспринимать слова, обесценивающие пережитое нами. Вопрос в другом: как сохранить способность действовать, когда гнев и боль уже переполняют нас, когда кажется, что от очередного несправедливого заявления ничего не меняется, а следующий день снова может принести новые потери?

Пожалуй, начинать нужно с признания того, что мы не можем контролировать весь мир, но можем заботиться о том, что находится в пределах нашего влияния. Можем поддерживать друг друга, защищать собственные ценности, помогать тем, кто нуждается в помощи, работать, создавать, говорить, требовать справедливости и не позволять чужим словам лишать нас способности видеть реальность. Можем восстанавливать силы, когда они иссякают, и не стыдиться того, что нам нужен отдых.

Мы можем продолжать жить, не дожидаясь, пока мир окончательно определится со своими моральными ориентирами. Можем воспитывать детей, писать книги, строить отношения, развивать страну, помогать военным и заботиться о собственном здоровье. Можем радоваться тому, что имеем, не забывая о тех, кто потерял намного больше. Можем оставаться чувствительными к чужой боли и одновременно не позволять собственной боли уничтожить в нас всё остальное.

Украина — это не только территория, которую мы защищаем от российской агрессии. Это люди, продолжающие жить на этой территории, даже когда им страшно; это дети, заслуживающие детства; это семьи, которые хотят быть вместе; это врачи, учителя, военные, волонтёры, писатели, предприниматели, художники и миллионы других людей, ежедневно делающих своё дело. Это наш язык, культура, память, свобода и право самостоятельно определять собственное будущее.

Поэтому мы не просто выдерживаем войну. Мы продолжаем отстаивать жизнь, в которой не нужно просить разрешения быть украинцами, говорить на своём языке, воспитывать детей в свободной стране и самим решать, какой эта страна будет.

И когда сегодня нам снова больно от несправедливых слов, от равнодушия, от политических решений, которые могут поставить под угрозу нашу безопасность, я хочу сказать: не требуйте от себя не чувствовать этой боли. Не нужно убеждать себя, что всё в порядке, когда это не так. Не нужно быть сильными каждую минуту. Но и не нужно позволять чужим словам определять границы нашего будущего.

Мы не знаем, когда наступит справедливый мир и сколько ещё испытаний придётся пройти. Однако мы знаем, ради чего продолжаем бороться. Ради жизни, свободы, достоинства и права наших детей и внуков жить в Украине, которая принадлежит самой себе.

Нам нужны силы выстоять. Но нам также нужны силы жить. Не когда-нибудь, когда закончится война и мир наконец станет справедливее, а уже сегодня — настолько полно, насколько позволяют обстоятельства. Потому что Украина должна не только выстоять. Украина должна жить. И мы должны жить вместе с ней.