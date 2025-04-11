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Прати, готувати, прибирати — чи дійсно це справа жінки у парі

11 квітня 2025 07:40
Юлія Костянецька - Редактор
Чи повинна жінка одна вести побут у стосунках — думка експертів
Дівчина з засобами для прибирання. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Багатьом ця думка може не сподобатися. Особливо тим чоловікам, які вважають, що жінка у стосунках автоматично стає хатньою робітницею. Але правда в тому, що жінка нічого не винна. Як, власне, і чоловік.

Про це пише Ukr.media.

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Справжні стосунки — це не контракт з пунктами про борщі, чисті підлоги й випрасувані сорочки. Це не обов’язки, які хтось один має тягти, поки інший лежить на дивані. Справжні стосунки — це коли обом добре. Коли двоє хочуть бути разом не тому, що зручно, а тому, що їм добре один з одним. 

І жінка це не про "готуй і мовчи". Це про любов, тепло, силу, м’якість, радість і партнерство. І, так, вона має повне право не готувати, не прати і не витирати пил. Особливо якщо цього не хоче.

Жінка не повинна займатись побутом сама, якщо в неї є партнер
Дівчина займається прибиранням. Фото: Freepik

У 21 столітті є служби доставки їжі, прибиральниці, посудомийки, пральні, сервіси на будь-який смак і гаманець. І завдання адекватного чоловіка не вимагати, а зробити все, щоб його коханій було комфортно жити. Щоб вона розквітала, а не вигоряла.

Сучасна пара має вести побут разом
Чоловік займається домашніми справами. Фото: Freepik

Жінка у стосунках не для миття підлоги. Вона для того, щоб надихати, підтримувати, ділити радість, зростати поруч. Справжня пара — це коли більше обіймів, менше миття вікон. Більше вечорів удвох, менше зламаних пилососів. Більше любові — менше побутового "ти мусиш".

Раніше ми писали про те, чому не усім комфортно в здорових стосунках.

Також ми повідомляли, яка поведінка видає закохану людину.

родина психологія відносини кохання жіноча психологія
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