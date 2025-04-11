Должна ли женщина одна вести быт в отношениях — мнение экспертов

Девушка со средствами для уборки. Фото: Freepik

Многим эта мысль может не понравиться. Особенно тем мужчинам, которые считают, что женщина в отношениях автоматически становится домработницей. Но правда в том, что женщина ничего не должна. Как, собственно, и мужчина.

Об этом пишет Ukr.media.

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Настоящие отношения — это не контракт с пунктами о борщах, чистых полах и выглаженных рубашках. Это не обязанности, которые кто-то один должен тянуть, пока другой лежит на диване. Настоящие отношения — это когда обоим хорошо. Когда двое хотят быть вместе не потому, что удобно, а потому, что им хорошо друг с другом.

И женщина это не про "готовь и молчи". Это про любовь, тепло, силу, мягкость, радость и партнерство. И, да, она имеет полное право не готовить, не стирать и не вытирать пыль. Особенно если этого не хочет.

Девушка занимается уборкой. Фото: Freepik

В 21 веке есть службы доставки еды, уборщицы, посудомойки, прачечные, сервисы на любой вкус и кошелек. И задача адекватного мужчины не требовать, а сделать все, чтобы его любимой было комфортно жить. Чтобы она расцветала, а не выгорала.

Муж занимается домашними делами. Фото: Freepik

Женщина в отношениях не для мытья полов. Она для того, чтобы вдохновлять, поддерживать, делить радость, расти рядом. Настоящая пара — это когда больше объятий, меньше мытья окон. Больше вечеров вдвоем, меньше сломанных пылесосов. Больше любви — меньше бытового "ты должен".

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