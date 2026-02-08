Диверсії на залізниці паралізували рух поїздів в Італії під час ОІ-2026

У перший день зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії було паралізовано рух поїздів. Це сталося через серію диверсій на залізниці.

Інциденти сталися 7 лютого, на півночі Італії, повідомив портал DW.

Реклама

Читайте також:

Диверсії в Італії. Фото: Davide Gennari/LaPresse/ZUMA/picture alliance

Що відомо про диверсії на залізниці

За даними поліції, зафіксовано щонайменше три акти саботажу в різних локаціях, що призвело до затримок як швидкісних, так і регіональних поїздів на термін до 2,5 години.

Реклама

Поблизу Пезаро на узбережжі Адріатичного моря зловмисники підпалили розподільчий щит. У Болоньї було перерізано кабель, який використовується для вимірювання швидкості поїздів.

Крім того, на ділянці залізничних колій між Болоньєю та Падуєю правоохоронці виявили примітивний вибуховий пристрій.