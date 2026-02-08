Диверсії на залізниці паралізували рух поїздів в Італії під час ОІ-2026

В перший день Олімпіади Італія зіткнулася з серією диверсій на залізниці
У перший день зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії було паралізовано рух поїздів. Це сталося через серію диверсій на залізниці.
Інциденти сталися 7 лютого, на півночі Італії, повідомив портал DW.
Що відомо про диверсії на залізниці
За даними поліції, зафіксовано щонайменше три акти саботажу в різних локаціях, що призвело до затримок як швидкісних, так і регіональних поїздів на термін до 2,5 години.
Поблизу Пезаро на узбережжі Адріатичного моря зловмисники підпалили розподільчий щит. У Болоньї було перерізано кабель, який використовується для вимірювання швидкості поїздів.
Крім того, на ділянці залізничних колій між Болоньєю та Падуєю правоохоронці виявили примітивний вибуховий пристрій.
Через загрозу безпеці вокзал Болоньї — один із ключових залізничних вузлів країни — тимчасово закрили. Державна залізнична компанія Ferrovie dello Stato заявила, що виключає технічні причини займання та пошкодження інфраструктури.
До розслідування підключено антитерористичний підрозділ поліції. Правоохоронці вважають інциденти взаємопов’язаними, однак станом на цей момент жодне угруповання не взяло на себе відповідальність. Міністерство транспорту Італії назвало подію "актом диверсії".
Залізничне сполучення почали поступово відновлювати в другій половині дня. Болонья має стратегічне значення для транспортного сполучення між північчю та півднем країни, а також для маршрутів до міст-господарів Олімпіади — Мілана та Кортіні-д’Ампеццо.
