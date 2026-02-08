Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада В Італії пройшли масові заворушення через противників Олімпіади

В Італії пройшли масові заворушення через противників Олімпіади

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 14:18
У Мілані спалахнули масові протести проти проведення Олімпіади-2026
Масові протести в Мілані. Фото: Reuters

В Італії за підсумками першого змагального дня Олімпійських ігор-2026 пройшли масові протести. Громадяни виступають проти головних зимових спортивних змагань чотириріччя.

Масові заворушення сколихнули центральну частину міста, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Масові заворушення в Мілані

У Мілан відбулися масштабні протести проти проведення зимових Олімпійських ігор-2026. На вулиці міста вийшли активісти, що виступають проти організації Ігор, заявляючи про негативний вплив проєкту на довкілля, міську інфраструктуру та соціальну сферу.

За оцінками організаторів, участь у демонстраціях узяли близько 10 тисяч осіб.

Массовые антиолимпийские протесты в Милане
Масові протести в Мілані. Фото: Reuters

Під час акцій обстановка в центрі міста загострилася, оскільки  протестувальники запускали феєрверки, через що рух транспорту був частково паралізований. Окремі учасники кидали піротехніку в бік поліції та пошкоджували службові автомобілі правоохоронців.

Для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

За офіційною інформацією, у ході заворушень було затримано шістьох осіб. Інформації про серйозно постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, раніше збірна України виступила в перший день Олімпійських ігор-2026.

Також став відомим розклад збірної України на другий день Олімпіади.

Італія протести Мілан олімпіада Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації