У Мілані спалахнули масові протести проти проведення Олімпіади-2026

Масові протести в Мілані. Фото: Reuters

В Італії за підсумками першого змагального дня Олімпійських ігор-2026 пройшли масові протести. Громадяни виступають проти головних зимових спортивних змагань чотириріччя.

Масові заворушення сколихнули центральну частину міста, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Масові заворушення в Мілані

У Мілан відбулися масштабні протести проти проведення зимових Олімпійських ігор-2026. На вулиці міста вийшли активісти, що виступають проти організації Ігор, заявляючи про негативний вплив проєкту на довкілля, міську інфраструктуру та соціальну сферу.

За оцінками організаторів, участь у демонстраціях узяли близько 10 тисяч осіб.

Масові протести в Мілані. Фото: Reuters

Під час акцій обстановка в центрі міста загострилася, оскільки протестувальники запускали феєрверки, через що рух транспорту був частково паралізований. Окремі учасники кидали піротехніку в бік поліції та пошкоджували службові автомобілі правоохоронців.

Для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

За офіційною інформацією, у ході заворушень було затримано шістьох осіб. Інформації про серйозно постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, раніше збірна України виступила в перший день Олімпійських ігор-2026.

Також став відомим розклад збірної України на другий день Олімпіади.