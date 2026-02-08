В Милане вспыхнули массовые протесты против проведения Олимпиады-2026

Массовые протесты в Милане. Фото: Reuters

В Италии по итогам первого соревновательного дня Олимпийских игр-2026 прошли массовые протесты. Граждане выступают против главных зимних спортивных соревнований четырехлетия.

Массовые беспорядки всколыхнули центральную часть города, сообщил портал Новини.LIVE.

Массовые беспорядки в Милане

В Милане произошли масштабные протесты против проведения зимних Олимпийских игр-2026. На улицы города вышли активисты, выступающие против организации Игр, заявляя о негативном влиянии проекта на окружающую среду, городскую инфраструктуру и социальную сферу.

По оценкам организаторов, участие в демонстрациях приняли около 10 тысяч человек.

Во время акций обстановка в центре города обострилась, поскольку протестующие запускали фейерверки, из-за чего движение транспорта было частично парализовано. Отдельные участники бросали пиротехнику в сторону полиции и повреждали служебные автомобили правоохранителей.

Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и водометы.

По официальной информации, в ходе беспорядков были задержаны шесть человек. Информации о серьезно пострадавших пока не поступало.

