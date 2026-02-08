Диверсии на железной дороге парализовали движение поездов в Италии во время ОИ-2026

В первый день ОИ-2026 Италия столкнулась с диверсиями на железной дороге
В первый день зимних Олимпийских игр-2026 в Италии было парализовано движение поездов. Это произошло из-за серии диверсий на железной дороге.
Инциденты произошли 7 февраля, на севере Италии, сообщил портал DW.
Что известно о диверсиях на железной дороге
По данным полиции, зафиксировано по меньшей мере три акта саботажа в разных локациях, что привело к задержкам как скоростных, так и региональных поездов на срок до 2,5 часов.
Вблизи Пезаро на побережье Адриатического моря злоумышленники подожгли распределительный щит. В Болонье был перерезан кабель, который используется для измерения скорости поездов.
Кроме того, на участке железнодорожных путей между Болоньей и Падуей правоохранители обнаружили примитивное взрывное устройство.
Из-за угрозы безопасности вокзал Болоньи — один из ключевых железнодорожных узлов страны — временно закрыли. Государственная железнодорожная компания Ferrovie dello Stato заявила, что исключает технические причины возгорания и повреждения инфраструктуры.
К расследованию подключено антитеррористическое подразделение полиции. Правоохранители считают инциденты взаимосвязанными, однако по состоянию на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность. Министерство транспорта Италии назвало произошедшее "актом диверсии".
Железнодорожное сообщение начали постепенно восстанавливать во второй половине дня. Болонья имеет стратегическое значение для транспортного сообщения между севером и югом страны, а также для маршрутов в города-хозяева Олимпиады — Милан и Кортини-д'Ампеццо.
