Диверсии на железной дороге парализовали движение поездов в Италии во время ОИ-2026

В первый день зимних Олимпийских игр-2026 в Италии было парализовано движение поездов. Это произошло из-за серии диверсий на железной дороге.

Инциденты произошли 7 февраля, на севере Италии, сообщил портал DW.

Диверсии в Италии. Фото: Davide Gennari/LaPresse/ZUMA/picture alliance

Что известно о диверсиях на железной дороге

По данным полиции, зафиксировано по меньшей мере три акта саботажа в разных локациях, что привело к задержкам как скоростных, так и региональных поездов на срок до 2,5 часов.

Вблизи Пезаро на побережье Адриатического моря злоумышленники подожгли распределительный щит. В Болонье был перерезан кабель, который используется для измерения скорости поездов.

Кроме того, на участке железнодорожных путей между Болоньей и Падуей правоохранители обнаружили примитивное взрывное устройство.