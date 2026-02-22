Відео
Україна
Українці пронесли прапор на церемонії закриття Олімпійських ігор

Українці пронесли прапор на церемонії закриття Олімпійських ігор

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 23:39
Україна пройшлась з прапором на церемонії закриття Олімпійських ігор
Українські прапороноскі Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський. Фото: Reuters

На церемонії закриття Олімпійських ігор-2026 всі команди востаннє пронесли прапори своїх країн. Серед них були й українці.

Прапор України несли лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський, повідомив портал Новини.LIVE.

Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский
Українські спортсмени на церемонії закриття ОІ. Фото: Reuters

Українці на церемонії закриття

На церемонію закриття у Верону від збірної України, крім прапороносців, прибули лише ті атлети, які виступали одними з останніх і ще не покинули олімпійське селище.

Збірна України завершила Олімпіаду без медалей. Це сталося втретє за час незалежності України.

Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский
Українські прапороноскі Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський. Фото: Reuters

Раніше подібне траплялося у 2002 році в Солт-Лейк-Сіті та у 2010-му у Ванкувері. Однак цього разу результат став найгіршим за всю історію виступів.

Найвищими індивідуальними результатами стали 10-ті місця Віталія Мандзина в мас-старті з біатлону, Катерини Коцар у біг-ейрі та Олександра Окіпнюка в лижній акробатиці. Для порівняння, у 2002 та 2010 роках українські спортсмени хоча б фінішували п’ятими в окремих дисциплінах.

Нагадаємо, раніше в італійській "Ромі" не хочуть бачити українського форварда Артема Довбика.

Легендарний нападний "Аль-Насра" Кріштіану Роналду забив 500 м'ячів після 30 років.

Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
