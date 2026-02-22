Церемонія закриття ОІ-2026 — хто та де покаже

Сьогодні відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор
В неділю, 22 лютого, відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-дʼАмпеццо. Урочистості розпочнуться о 21:30 на Arena di Verona.
Пряму трансляцію забезпечить "Суспільне Спорт" та регіональні канали "Суспільного", повідомив портал Новини.LIVE.
Українців на церемонії закриття поведуть фристайлісти
Офіційна програма передбачає вихід спортсменів без поділу на делегації, виступ президента МОК, передачу олімпійського прапора наступному місту-господарю зимових Ігор та церемонію згасання олімпійського вогню.
Закриття традиційно має більш спрощений формат порівняно з відкриттям — спортсмени виходять на арену разом.
Прапороносцями України стали лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.
Зазначимо, що українська збірна завершила Ігри без медалей. Переможцем загальнго заліку вчетверте поспіль стала Норвегія.
У культурній програмі заявлені артист балету Роберто Болле, співак Акілле Лауро та акторка Бенедетта Поркаролі. Організатори анонсували використання масштабних LED-інсталяцій і симфонічного супроводу.
