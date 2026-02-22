Закрытие Олимпиады-2026 — кто понесет флаг Украины

Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады. Фото: Reuters

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026 состоится 22 февраля в Вероне. Начало — в 21:30 на Arena di Verona, где снова пройдет сборная Украины.

Прямую трансляцию обеспечит "Суспільне Спорт" и региональные каналы "Суспільного", сообщил портал Новини.LIVE.

Украинцев на церемонии закрытия поведут фристайлисты

Официальная программа предусматривает выход спортсменов без разделения на делегации, выступление президента МОК, передачу олимпийского флага следующему городу-хозяину зимних Игр и церемонию угасания олимпийского огня.

Закрытие традиционно имеет более упрощенный формат по сравнению с открытием — спортсмены выходят на арену вместе.

Знаменосцами Украины стали лыжные акробаты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.

Отметим, что украинская сборная завершила Игры без медалей. Победителем общего зачета в четвертый раз подряд стала Норвегия.

В культурной программе заявлены артист балета Роберто Болле, певец Акилле Лауро и актриса Бенедетта Поркароли. Организаторы анонсировали использование масштабных LED-инсталляций и симфонического сопровождения.

