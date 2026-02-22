Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Трамп не відвідає хокейний фінал Олімпійських ігор-2026 США — Канада

Трамп не відвідає хокейний фінал Олімпійських ігор-2026 США — Канада

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 13:42
Трамп пропустить фінал США — Канада на ОІ-2026
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не буде присутній на фіналі хокейного турніру Олімпійських ігор-2026. В головному матчі зіграють збірні США та Канади.

Про відсутність Трампа повідомило італійське видання Corriere della Sera, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Фінальний матч відбудеться 22 лютого в Мілані. Початок — о 15:10 за київським часом.

Матч США - Канада
Матч США — Канада. Фото: Reuters

Чому Трамп пропустить матч 

За інформацією джерела, Трамп залишиться у Білому домі через заплановані зустрічі. Йдеться, зокрема, про консультації щодо судового протистояння з Верховним судом США у справі про запроваджені адміністрацією мита на імпорт.

Раніше Верховний суд постановив, що президент перевищив повноваження, застосувавши тарифи без окремого погодження Конгресу. Суд скасував відповідні рішення, наголосивши на необхідності дотримання процедур розподілу повноважень між гілками влади. Адміністрація Трампа, своєю чергою, заявила про намір оскаржити рішення та відстоює право президента діяти в межах надзвичайних економічних повноважень.

Юристи Білого дому наполягають, що запровадження мит було частиною стратегії економічної безпеки. Критики вказують на ризик створення прецеденту розширення президентських повноважень у сфері зовнішньої торгівлі.

Попри відсутність президента, на трибунах очікується директор ФБР Каш Патель. Фінал між США та Канадою вважається одним із центральних протистоянь турніру.

Нагадаємо, раніше в "Ромі" вирішили долю Артема Довбика.

Легендарний португалець Кріштуану Роналду забив понад 500 м'ячів після 30 років.

олімпіада зимові види спорту Збірна США з хокею Збірна Канади з хокею Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації