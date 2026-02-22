Трамп пропустить фінал США — Канада на ОІ-2026

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не буде присутній на фіналі хокейного турніру Олімпійських ігор-2026. В головному матчі зіграють збірні США та Канади.

Про відсутність Трампа повідомило італійське видання Corriere della Sera, передає портал Новини.LIVE.

Фінальний матч відбудеться 22 лютого в Мілані. Початок — о 15:10 за київським часом.

Матч США — Канада. Фото: Reuters

Чому Трамп пропустить матч

За інформацією джерела, Трамп залишиться у Білому домі через заплановані зустрічі. Йдеться, зокрема, про консультації щодо судового протистояння з Верховним судом США у справі про запроваджені адміністрацією мита на імпорт.

Раніше Верховний суд постановив, що президент перевищив повноваження, застосувавши тарифи без окремого погодження Конгресу. Суд скасував відповідні рішення, наголосивши на необхідності дотримання процедур розподілу повноважень між гілками влади. Адміністрація Трампа, своєю чергою, заявила про намір оскаржити рішення та відстоює право президента діяти в межах надзвичайних економічних повноважень.

Юристи Білого дому наполягають, що запровадження мит було частиною стратегії економічної безпеки. Критики вказують на ризик створення прецеденту розширення президентських повноважень у сфері зовнішньої торгівлі.

Попри відсутність президента, на трибунах очікується директор ФБР Каш Патель. Фінал між США та Канадою вважається одним із центральних протистоянь турніру.

